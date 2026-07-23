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CANAL SAÚDE Sepse está entre as principais causas de mortes em UTI no país Especialista explica os sinais de alerta da doença em crianças e reforça a importância do diagnóstico e tratamento precoces

A sepse é uma das condições mais graves relacionadas às infecções e representa um grande desafio para a saúde pública. Conhecida como infecção generalizada, ela ocorre quando a resposta do organismo a uma infecção passa a comprometer o funcionamento de órgãos vitais. De acordo com o Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS), cerca de 17 milhões de pessoas desenvolvem a doença todos os anos no mundo, com aproximadamente 600 mil ocorrências registradas no Brasil.

Na infância, os sinais da sepse variam conforme a idade. Entre recém-nascidos e bebês, é importante ficar atento à presença de febre ou temperatura corporal muito baixa, sonolência excessiva, dificuldade para se alimentar, redução da quantidade de urina e alterações na coloração da pele. Já em crianças maiores, manifestações como respiração acelerada, frequência cardíaca elevada, confusão, dores intensas e febre persistente podem indicar a necessidade de avaliação médica imediata.

Nesta quinta-feira (23), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a médica intensivista e vice-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib-PE), Aline Sales, que falou sobre o como a sepse pode ser fatal.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Aline Sales iniciou a entrevista explicando que, diferentemente do que a maioria pensa, a sepse não significa que a bactéria tomou conta de todo o corpo, mas sim que o sistema de defesa do organismo teve uma reação inflamatória tão exagerada a um foco isolado que acabou comprometendo os demais órgãos.

"A infecção começa localizada em um ponto específico do corpo. Os casos mais comuns são pneumonia, infecção urinária ou infecção de pele. Ao identificar essa infecção, o organismo desencadeia uma resposta de defesa. O problema é que, em algumas situações, essa reação se torna exagerada.” Aline Sales, médica intensivista e vice-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib-PE)

Ao abordar a importância da restrição na venda de antibióticos sem receita médica, a especialista alertou que o uso indiscriminado desses remédios no passado fortaleceu as bactérias, o que faz com que os profissionais de saúde percam um tempo precioso tentando encontrar uma medicação que faça efeito no momento em que o paciente entra em sepse.

"Quando o paciente está com sepse, que é uma doença grave e uma emergência médica, administramos um antibiótico. No entanto, se essa bactéria já foi muito exposta a esse medicamento, ela pode ter desenvolvido resistência. Nesse caso, perdemos um tempo precioso até encontrar um tratamento realmente efetivo."

Além disso, a médica destacou uma mudança fundamental de paradigma nos hospitais atuais: a presença estendida de familiares dentro da Unidade de Terapia Intensiva, que passou a ser reconhecida cientificamente como um benefício real que diminui a desorientação e melhora a adesão dos doentes ao tratamento.

"Já percebemos que a presença da família traz benefícios ao paciente: reduz a desorientação, aumenta a colaboração no uso da medicação e na realização da fisioterapia, além de proporcionar maior sensação de segurança. A família não permanece apenas os 30 minutos previstos de visita; muitas vezes, fica cinco ou seis horas ao lado do paciente, participando ativamente dos cuidados."

Por fim, Aline Sales desmistificou a suspeita popular de que os hospitais liberam os pacientes rapidamente apenas para economizar dinheiro, explicando que a verdadeira razão médica é tirar o paciente da alta exposição a infecções cruzadas, já que o ambiente domiciliar é infinitamente mais blindado contra esses riscos.

"Sabemos que, nesse ambiente, o paciente está mais exposto ao risco de adquirir novas infecções do que em um leito de apartamento, na enfermaria ou em casa. Entre esses cenários, o domicílio é o local mais seguro em relação ao risco de infecção.”

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