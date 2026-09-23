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Canal Saúde Sepse exige reconhecimento rápido e tratamento precoce para evitar complicações graves Médica intensivista explica como a resposta desregulada do organismo pode comprometer órgãos e destaca a importância da prevenção e do atendimento emergencial

A sepse é uma emergência médica que pode afetar qualquer pessoa e está entre as principais causas de morte em unidades de terapia intensiva (UTIs) em todo o mundo. A condição ocorre quando o organismo apresenta uma resposta desregulada a uma infecção, podendo provocar danos aos órgãos e comprometer o funcionamento do corpo.

Bactérias, vírus e fungos podem causar infecções capazes de evoluir para sepse. Febre ou temperatura muito baixa, respiração acelerada, alterações na pressão arterial, confusão mental, redução da quantidade de urina e piora do estado geral estão entre os sinais que exigem atenção.

Em pessoas idosas ou com a imunidade comprometida, os sintomas podem ser mais discretos. Mudanças repentinas no comportamento ou no nível de consciência também podem indicar um sinal de alerta. Por isso, o reconhecimento rápido e o início precoce do tratamento são fundamentais para reduzir os riscos de complicações.

Nesta quarta-feira (23), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversa, no Canal Saúde, com a médica intensivista e vice-presidente da AMIB-PE, Aline Sales, sobre a sepse, os principais sinais de alerta e a importância do atendimento rápido.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Aline Sales explicou que a sepse não significa necessariamente que a infecção esteja espalhada por todo o sangue.

“A infecção começa num ponto… Só que quando se agrava não é porque a bactéria vai espalhar no corpo, não é isso. É que o corpo da gente, na tentativa de combater essa infecção, começa a produzir um monte de marcador inflamatório que começa a agredir o próprio organismo. É como se ele não conseguisse diferenciar o que é a infecção e o que é o organismo da gente… A infecção está localizada, mas a resposta do organismo é que é generalizada.”

A médica também destacou que a prevenção é uma das principais estratégias para evitar que infecções evoluam para quadros graves.

“A primeira forma de prevenção é a gente evitar ter as infecções. Então, manter o calendário vacinal em dia… lavagem adequada das mãos… Antes a gente tinha o hábito de ir na farmácia e comprar antibiótico sem ter um diagnóstico específico… e isso aumentava a incidência de bactérias mais resistentes. Então uma forma da gente evitar a sepse é fazer o uso racional e consciente dessas medicações.”

Durante a entrevista, Aline Sales explicou que o choque séptico representa uma evolução grave da sepse, caracterizada por uma queda acentuada da pressão arterial e pelo risco de falência dos órgãos.

“O choque séptico é a piora da sepse… é uma infecção com uma pressão muito baixa que vai precisar de medicações que agem subindo a pressão para estabilizar. Esses pacientes devem ser encaminhados para a UTI… Não é porque é um choque séptico que é um caso perdido, que não tem mais jeito. Tem sim. Quando é bem atendido e bem conduzido, esse paciente pode sim se recuperar.”

A intensivista também abordou os riscos relacionados às infecções hospitalares e à resistência bacteriana.

"No ambiente hospitalar ali a gente vai ter sempre bactérias que já foram expostas a antibióticos e, por seleção natural, vão ficando mais resistentes… O paciente internado já tem uma imunidade menor do que o paciente saudável e tá cheio de dispositivos que facilitam a entrada da bactéria… Por isso a importância de sempre tentar tirar o paciente de forma mais precoce do hospital, desde que de forma segura.”

Aline Sales reforçou que a identificação dos sinais de alerta e a busca por atendimento médico são essenciais diante de uma possível infecção grave. A avaliação rápida permite iniciar as medidas necessárias e aumentar as possibilidades de controle da doença.

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