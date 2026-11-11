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Canal Saúde Sepse na UTI: diagnóstico precoce, tratamento e humanização do cuidado Médico intensivista explica como a resposta desorganizada do corpo a infecções pode comprometer órgãos vitais, ressalta taxas de alta hospitalar e defende o acolhimento da família nas decisões clínicas

A sepse, conhecida popularmente como infecção generalizada, representa uma das condições clínicas mais graves e desafiadoras nos hospitais, exigindo intervenção médica imediata para evitar a falência múltipla de órgãos e o risco de morte. O tema ganha destaque durante o 31º Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, sediado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, reunindo especialistas para debater os avanços tecnológicos, a segurança do paciente e os protocolos de atendimento.

A vulnerabilidade aumentada de quem está internado em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) decorre da própria gravidade do quadro clínico, da baixa imunidade e da necessidade de procedimentos invasivos para a manutenção da vida. A identificação precoce das alterações nos sinais vitais e a rápida administração dos medicamentos adequados figuram entre os fatores determinantes para reduzir a mortalidade e assegurar uma recuperação favorável.

No Canal Saúde, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com o médico intensivista e presidente da Sociedade de Terapia Intensiva seccional Pernambuco (Sotipe), Marcos Galindo, que esclareceu as causas da sepse, os cuidados na UTI e a importância da humanização hospitalar.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Marcos Galindo iniciou a entrevista conceituando a sepse e detalhando os motivos pelos quais os pacientes em terapia intensiva apresentam maior fragilidade diante de quadros infecciosos.

“A sepse é uma resposta desorganizada do organismo de qualquer indivíduo a uma infecção que pode ser bacteriana, viral ou causada por fungo. Os pacientes que estão no ambiente de UTI são doentes que estão mais graves, mais imunocomprometidos e têm mais dispositivos instalados, como sondas, tubos e cateteres. Então, eles têm um risco maior de desenvolver a sepse. É uma síndrome que precisa ser reconhecida rapidamente e o tratamento tem que ser iniciado o mais rápido possível, começando pelo atendimento na emergência e nas enfermarias.”

Ao explicar a velocidade com que o quadro pode evoluir, o especialista apontou os sinais clínicos de alerta e detalhou o mecanismo que afeta as funções vitais.

“A evolução costuma ser rápida e é por isso que a gente tem que ser rápido no diagnóstico. O paciente começa a ter queda de pressão arterial, fica sonolento, com a frequência cardíaca elevada e passa a respirar muito rápido. O organismo produz uma resposta inflamatória que agride não só a bactéria, o fungo ou o vírus, mas agride também vários órgãos da gente, gerando disfunção no coração, no pulmão, no fígado e no rim. Essas disfunções é que levam à morte. Inicialmente, o tratamento consiste em hidratação vigorosa com soro e na escolha do antibiótico adequado o mais rápido possível.”

O médico intensivista desmistificou a ideia histórica de que o encaminhamento para a UTI representaria uma sentença de morte, ressaltando os elevados índices de recuperação observados no país.

“Antigamente, entrou na UTI, a família ficava do lado de fora e todo mundo achava que o doente ia morrer. Mas hoje, praticamente 90% dos pacientes admitidos em UTIs privadas do Brasil têm alta, e nas UTIs públicas esse índice fica em torno de 80%. A maioria dos pacientes que vai para a UTI, na verdade, tem alta. A gente costuma fixar na memória aqueles pacientes que passam muito mais tempo e ficam mais graves, mas os doentes que passam pouco tempo na UTI são muitos e saem rápido.”

Por fim, Marcos Galindo ressaltou os avanços na humanização da medicina intensiva e a importância da presença dos familiares no processo de cuidado e na tomada de decisões compartilhadas.

“A visão hoje é que a família é parte do cuidado e precisa participar desde o início. A presença do familiar é muito importante e eles participam das discussões sobre o plano terapêutico. No entanto, a decisão de procedimentos não deve ser jogada como um peso para a família resolver. A equipe multiprofissional da UTI deve avaliar com sensibilidade se determinada conduta trará benefício ou apenas prolongará o sofrimento, compartilhando a sua avaliação técnica com os parentes para obter a concordância de forma transparente.”

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