Ser barista: possibilidades de atuação profissional

Começo de ano é sempre um momento de reflexão, definição de metas e mudanças para quem é barista. E para quem está pensando em começar uma nova carreira, fazer uma transição profissional, ou mesmo conseguir o primeiro emprego, trabalhar com café pode ser uma ótima opção. E a profissão BARISTA vem ganhando cada vez mais espaço entre os mais jovens. Pensando nisso, a barista Isabor Maria conversou sobre a profissão, e as possibilidades de atuação profissional no barismo, no Conexão Cafédesta quinta-feira (26).



A barista no início da entrevista falou que o café entrou em sua vida de uma forma bem diferente. Ela disse que não tomava café antes de começar a trabalhar com o café propriamente dito.



Estava na minha graduação e pensei assim: ‘Acho que vou fazer alguma coisa além da Educação Física’. Conversei com uma amiga que era gerente de uma cafeteria e ela me abriu um pouco os olhos sobre o mercado, surgiu o interesse, me candidatei a vaga e fui contratada, explicou Isabor.



Isamor explicou que só soube que existia curso de barista depois que começou a trabalhar na cafeteria.



Eu sou que existia o curso já trabalhando, logo em seguida fui chamada para trabalhar dentro do bar, por isso, fiz um curso antes com Chico Rabelo, e comecei aprender com os outros baristas que trabalhavam comigo”, disse.



