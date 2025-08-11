A- A+

SHOW Sérgio Cassiano celebra 20 anos de "Ciência da Festa" no Teatro do Parque Em show especial, o músico pernambucano se une ao Forró do Suco Elétrico para revisitar o álbum que marcou gerações, misturando ritmos e renovando a energia da música popular.

O Teatro do Parque, no próximo dia 15 de agosto, será palco de uma celebração musical dos 20 anos do álbum Ciência da Festa, de Sérgio Cassiano. Conhecido por sua trajetória marcante como percussionista, compositor e voz da icônica banda Mestre Ambrósio, Cassiano soma mais de quatro décadas dedicadas à música brasileira. Lançado em 2004, o disco tornou-se referência por sua fusão de ritmos e pesquisas musicais.

Nesta segunda-feira (11), a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Simone Ventura, conversou com o músico Sérgio Cassiano, ele fala da emoção em comemorar seus 20 anos do álbum Ciência da Festa

O Álbum Ciência da Festa é um resultado de andanças, ela acaba sendo uma síntese de até onde eu tinha circulado como músico, já são mais de três décadas de andanças com o Mestre Ambrósio.

Para comemorar a data, o artista sobe ao palco ao lado do Forró do Suco Elétrico, grupo com quem estreitou parceria desde agosto de 2024. A união promete releituras vibrantes, mesclando diferentes gerações e sonoridades.

Acompanha a entrevista através do player abaixo

O show marca não apenas a celebração de um álbum, mas também o reencontro com memórias e novas interpretações. A expectativa é de uma noite de intensa energia e conexão com o público. Os ingressos já estão disponíveis e prometem esgotar rapidamente. Uma oportunidade imperdível para quem ama música e cultura popular.



SERVIÇO



Show: Sérgio Cassiano em 20 anos de Ciência da Festa com o Forró do Suco Elétrico

Data: 15 de agosto de 2025

Horário: 19h

Local: Teatro do Parque

Ingressos no Sympla

Para ouvir o álbum Ciência da Festa no Spotify

Mais informações: Redes sociais: @sergiocassianomusica | @forrodosucoeletrico

