SÉRIE Série de suspense gravada no Ceará tem ator pernambucano como protagonista Em "Prazeres Insanos - Paleontologia do Medo" o ator Nivaldo Nascimento mergulha em trama que aborda o feminicídio como tema central

O próximo capítulo da trajetória do ator pernambucano Nivaldo Nascimento já tem endereço certo: o Cariri, no sertão do Ceará. É lá que começam em breve as gravações da série “Prazeres Insanos - Paleontologia do Medo".

O grande público conhece Nivaldo Nascimento por sua atuação em produções de cinema como "O Som ao Redor", "Aquarius" e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e "Propriedade", de Daniel de Oliveira.

Nesta segunda-feira (4), Simone Ventura, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o ator pernambucano Nivaldo Nascimento sobre a produção cinematográfica “Prazeres Insanos - Paleontologia do Medo. Ele falou sobre a relevânicia dos atores pernanbucanos no cinema nacional.

Em seu novo desafio, a série “Prazeres Insanos - Paleontologia do Medo, o ator interpreta Afonso, um misterioso professor universitário promovido a reitor, que é levado a investigar uma série de feminicídios que ocorrem nas proximidades da universidade onde trabalha. Para essa investigação, ele vai contar com o apoio de um ex-policial também motivado em sair na busca desse feminicida. A cultura, religiosidade e musicalidade do Cariri Cearense também estará presente na trama.

Atualmente, Nivaldo Nascimento vive o personagem Rosendo na série Guerreiros do Sol, um produção original da Globoplay. Na trama, ele interpreta um dos coiteiros mais emblemáticos do bando de cangaceiros, trazendo à tela um homem de poucas palavras e olhar profundo. Rosendo é uma presença firme, carregada de tensão e humanidade — um papel que exige entrega e domínio, atributos que Nivaldo demonstra com naturalidade.

“Prazeres Insanos - Paleontologia do Medo”, tem roteiro de Vaniele Oliveira, direção do Lamarck Dias, e passará por cidades como Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Santana do Cariri, Assaré e Aurora. As gravações devem começar em agosto e a estreia está prevista para 2026.

