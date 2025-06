A- A+

SÃO JOÃO 2025 'Serra Negra, meu Xodó' é o novo single de Ed Carlos A música é uma homenagem a um dos pontos turísticos de Bezerros, cidade do Agreste pernambucano

Embora tenha nascido no Recife, Ed Carlos passou toda sua infância e adolescência em São VicenteFérrer, terra de Marinês. Pertencente à etnia Xucuru, o cantor e compositor é um dos grandes nomes da música e da cultura pernambucanas. O artista conversou com Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, e Nanny Moraes, sobre sua nova música para o São João 2025.

O lançamento neste São João da música "Serra Negra Meu Xodó", é uma homenagem a um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Bezerros, no Agreste de Pernambuco — cidade que abriga um dos maiores São Joões do interior do Estado.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

Ed Carlos expressou seu amor pela cultura pernambucana

“Frevo e forró, para mim, são como feijão e arroz: não vivo sem os dois. Há 40 anos, caminham juntos na minha vida.”

Com agenda bastante concorrida para este ano, Ed Carlos lembrou que suas apresentações já estão acontecendo desde o início de junho, com sua participação no 'São João da Roça', em Malhada de Barreira Queimada, Caruaru, passando por Brasília, onde fez show em evento privado, e prosseguindo até o mês de julho.

Acompanhe a trajetória do artista acessndo seu perfil no Instagram

Veja também