CULTURA Serra Talhada realiza edição especial do Tributo a Virgolino com shows e tradição popular Evento marca os 128 anos de nascimento de Lampião e os 30 anos do grupo de xaxado Cabras de Lampião

Para lembrar os 128 anos do nascimento de Lampião — o mais famoso chefe do Cangaço — e celebrar os 30 anos do grupo de xaxado Cabras de Lampião, a Fundação Cultural Cabras de Lampião e a Agência de Criação e Produção promovem mais uma edição do Tributo a Virgolino – A Celebração do Cangaço, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú, entre os dias 4 e 6 de julho. A programação contará com mais de 300 brincantes do Sertão, e manifestações como o xaxado, maracatu, coco, capoeira e dança de São Gonçalo. Entre as atrações musicais, destacam-se o mestre Assisão, Trio Nordestino e George Silva. As atividades acontecem no terreiro da Casa de Lampião, no Sítio Passagem das Pedras, zona rural do município.

Grupos musicais, folclóricos, violeiros, repentistas, cantores, poetas e pesquisadores do cangaço estarão reunidos para celebrar a cultura popular, integrando música, teatro, dança, fotografia, literatura, artesanato e gastronomia.

Para falar sobre o evento, Anildomá Willans, pesquisador, escritor e produtor cultural participou da programação da Rádio Folha 96,7 FM, com a âncora Patrícia Breda, nesta segunda-feira (30).

“Desde 1994, o Tributo a Virgolino celebra o nascimento e a morte de Lampião, nosso filho mais famoso. Junto a Maria Bonita, formou o casal que mudou a história do sertão. Amados por uns, odiados por outros, eles seguem despertando paixões. Lampião é símbolo do Nordeste: herói para alguns, bandido para outros. Mas o certo é que nenhum brasileiro passa indiferente à sua história”, explicou Anildomá.

Acompanhe a entrevista completa acessando o plaer abaixo

Durante toda a programação, o público poderá visitar a Feira de Artesanatos e saborear delícias típicas na área dedicada à gastronomia regional. A cultura popular também ganha espaço com a Feira de Livros do Cangaço e Cordel, além da exposição “Lampião por Ele Mesmo – Bilhetes de Lampião” e obras de artes plásticas promovidas pelo Ponto de Cultura Lany’s e a Gallery Art.

A iniciativa conta com o incentivo do Programa de Fomento à Cultura de Pernambuco (Funcultura), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) - Governo do Estado de Pernambuco. E também da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura - Governo Federal.

Serviço

Tributo a Virgolino – A Celebração do Cangaço

Sítio Passagem das Pedras – Casa de Lampião, Serra Talhada (PE)

4, 5 e 6 de julho de 2025

A partir das 9h, com atividades durante todo o dia

Entrada: Gratuita

Mais informações: acessar o site ou o Instagram

