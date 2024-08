A- A+

SERVIÇO HOSPITALAR Serviço de Visita Domiciliar do HSE garante assistência médica aos pacientes após alta hospitalar A maioria são idosos, com bastante grau de dependência ou acamados

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE) reúne uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais que, de segunda a sexta, sai do Hospital para realizar atendimentos nas casas dos pacientes. Esse é o Núcleo de Atenção Domiciliar (NAD), uma modalidade da unidade de saúde que visa realizar atendimentos de baixa complexidade a pacientes recém desospitalizados do HSE.

Os beneficiados com o serviço são pacientes vindos do internamento ou do ambulatório do hospital, que não necessitam de equipamentos ou insumos mais complexos. As equipes médicas se atentam ao perfil do internado, ao grau de complexidade de saúde e, se estiver de acordo, o NAD oferece a modalidade às famílias, ou seja, o serviço não é demanda espontânea.

“A maioria dos pacientes são idosos, com bastante grau de dependência ou acamados. São pessoas que possuem uma maior dificuldade de deslocamento para realizar as suas consultas ou exames. Antes, a família precisava levar ao hospital, mas agora o hospital vai de encontro ao paciente”, explicou a Gestora Médica do NAD, Paula Magalhães.

Uma dessas pacientes é a professora e bibliotecária aposentada, Josefa Laudicea Fonseca da Cruz, de 90 anos. Josefa é acamada, possui os ligamentos do joelho direito soltos, devido a uma queda e, após um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e uma infecção nos rins, não consegue mais andar. Duas de suas filhas, Mônica Fonseca da Cruz, 59 anos, e Marcília Fonseca da Cruz, 52 anos, dedicam suas vidas aos cuidados da mãe.



“O NAD para a nossa família é muito importante, pois com ele não precisamos tirar minha mãe de casa para fazer acompanhamento médico. O Núcleo veio como um segundo hospital. Quando precisamos, a gente solicita, os médicos vêm regularmente e fazem as consultas. Esse serviço é maravilhoso pois desafoga o HSE, além de trazer muitos benefícios para nossa família”, afirma a filha, Marcília Fonseca da Cruz.

A gestora de Enfermagem do NAD, Marlene Santana, que também acompanha o atendimento na residência, explica que a família também deve estar integrada em participar deste cuidado com o paciente.

“Temos uma equipe multiprofissional que está apta a realizar os procedimentos necessários de acordo com cada situação, mas o progresso desse paciente também depende dessa parceria entre família e profissional”, pontua.

As visitas do NAD acontecem quinzenalmente ou mensalmente, dependendo da especialidade, e só no mês de julho foram realizadas 1.010 visitas. Ao todo, 258 pacientes são assistidos pelo serviço, sendo 85 homens e 173 mulheres, com idades variadas, mas a maioria idosos. Apesar de estar em domicílio, o NAD garante que o paciente possa usufruir de todas as possibilidades assistenciais que o HSE oferece a ele, sendo um serviço humanizado e de qualidade.

