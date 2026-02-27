A- A+

Canal Saúde Terapia com pets: cães ganham espaço na promoção da saúde e da inclusão Especialista afirma que os animais que figuram como acompanhantes terapêuticos servem como "instrumento vivo" no auxílio do desenvolvimento de pacientes

Podendo atuar em escolas, no trabalho e até em ambientes de saúde, como hospitais, os cães de terapia são animais devidamente treinados para ajudar no tratamento de pacientes e/ou alunos, visando a sua melhoria mental, cognitiva e/ou emocional.

No entanto, ainda há no imaginário popular da população a ideia de que esses cães são também de recreação e de que é possível treiná-los sem a devida orientação de um especialista.

Nesta sexta-feira (27), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a Psicopedagoga e especialista em Serviços Assistidos por Animais Cassia Leoncio. Ela falou sobre a importância da participação de cães de terapia devidamente treinados no auxílio do desenvolvimento do paciente.

A psicopedagoga Cássia Leoncio iniciou a conversa enfatizando sobre a importância dos cães como “ferramenta viva” no acompanhamento terapêutico. A especialista explicou que o animal não está ali apenas para fazer companhia, mas atua como um instrumento ativo e preparado para estimular o progresso do paciente ou estudante.

“Nós levamos o cão para os ambientes de saúde e lá ele vai ser uma ferramenta viva para ser trabalhada, para que nós consigamos fazer com que ele venha a agregar no trabalho de desenvolvimento dos pacientes... nós preparamos esse cão para que ele possa contemplar esse serviço e venha trazer progressos para essa pessoa assistida”, afirmou a especialista.

No entanto, a especialista destacou que o sucesso das intervenções depende de um planejamento integrado, onde a equipe de condutores dos cães atua em conjunto com médicos, enfermeiros ou professores do local.

"Nós não trabalhamos sozinho, trabalhamos com a instituição, com o profissional da instituição. Nós vamos somar forças e vamos fazer um projeto, um trabalho e um planejamento para que consigamos o benefício... em que os cães vão poder ajudar e muito", informou a profissional.

A psicopedagoga prosseguiu desmentindo a ideia de que o serviço é apenas recreativo, explicando como o trabalho é dividido e rigorosamente medido para avaliar a evolução clínica e/ou escolar dos assistidos.

"Os serviços assistidos são divididos em três modalidades. Nós temos o tratamento assistido, a educação assistida e o programa de apoio assistido… temos toda uma programação para saber como o paciente começou e como o paciente está terminando esse tratamento… quais foram as evoluções dele", dissertou a especialista.

Por fim, a especialista abordou a logística das visitas, enfatizando que o limite de tempo e as pausas são inegociáveis para garantir que o animal não absorva a carga emocional do ambiente hospitalar ou escolar.

"O tempo de atuação é uma preocupação nossa também. Nós não ultrapassámos 2 horas de atuação. Isso com intervalos de 15 minutos para o cachorro desestressar. Se nós percebermos também um ´clima pesado´, damos um tempinho, regularizando o cão para que ele também não se estresse”, encerrou a especialista.

