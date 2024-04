A- A+

SERVIÇOS Sesc leva serviços de saúde para as unidades do Grande Recife Durante o mês de abril serão realizadas mais de 500 ações em alusão ao Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7. As ações serão a partir do dia 12

As unidades do Sesc no Grande Recife se preparam para realizar mais uma edição do Sesc Saúde, em alusão ao Dia Mundial da Saúde, comemorado no último domingo, 7 de abril. Serão mais de 500 atendimentos, incluindo distribuição de vacinas, orientações e palestras, realizadas nas unidades de São Lourenço da Mata, Casa Amarela, Goiana e Santa Rita até 26 de abril.

A programação terá início no Sesc Ler São Lourenço da Mata no dia 12 de abril, das 13h às 16h e ocorrerá em parceria com a secretaria de saúde do município, Grau Profissionalizante e Racco. Haverá serviços de aferição de pressão, teste de glicemia, vacinação, massoterapia, revitalização da pele, além de rodas de conversa sobre a importância da radiologia na saúde e combate à dengue. A programação segue no dia 16, onde haverá uma roda de conversa com profissionais da área de saúde para discutir sobre saúde mental, às 18h.

No Sesc Ler Goiana, a ação acontecerá no hall do teatro da unidade, em parceria com a Secretaria de Saúde do município e o Grau Técnico. Será na próxima terça-feira (16), a partir das 13h30, onde serão disponibilizados serviços de avaliação nutricional, aferição da pressão arterial, teste de glicemia, IMC, vacinação contra gripe, Covid-19 e orientações gerais de saúde, realizados de forma gratuita e por ordem de chegada.

Na unidade de Casa Amarela, a ação ocorrerá também no dia 16 de abril, das 8h às 15h. As dependências da unidade irão receber serviços de combate à Dengue, onde todos os setores realizarão atividades alusivas ao tema, incluindo orientação e ações lúdicas educativas, incluindo ações de combate as arboviroses, realizada em parceria com a equipe da Vigilância Ambiental do Distrito Sanitário VII.

Já no Sesc Santa Rita, a programação acontece no dia 19 de abril, das 9h às 16h, onde haverá atendimentos de saúde e bem-estar, incluindo aferição de pressão arterial e HGT, teste rápido de HIV e Sífilis, orientação de arboviroses, vacinação com antitetânica, influenza, hepatite B, febre amarela e tríplice viral, orientação em saúde bucal (Odontologia) e Massoterapia. Serão ofertados, em média, 40 atendimentos para cada serviço por meio da ordem de chegada. A ação acontece em parceria com o Distrito Sanitário I.

Sesc – O Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Em Pernambuco, iniciou suas atividades em 1947. Oferece para os funcionários do comércio de bens, serviços e turismo, bem como para o público geral, a preços módicos ou gratuitamente, atividades nas áreas de educação, saúde, cultura, recreação, esporte, turismo e assistência social. Atualmente, existem 23 unidades do Sesc do Litoral ao Sertão do estado, incluindo dois hotéis, em Garanhuns e Triunfo, e o Centro de Produção Cultural, Tecnologia e Negócios do Sesc, em Garanhuns. Essas unidades dispõem de escolas, equipamentos culturais (como teatros e galerias de arte), restaurantes, academias, quadras poliesportivas, campos de futebol, entre outros espaços e projetos.

Serviço - Dia Mundial da Saúde

São Lourenço da Mata

Data: 12 e 16 de abril

Horário: Das 13h às 16h

Local: Sesc Ler São Lourenço da Mata (Av. das Pêras, 56, Tiúma - São Lourenço da Mata - PE)

Atendimentos: Gratuitos (Por ordem de chegada)

Informações: (81) 3525-9033

Goiana

Data: 16 de abril

Horário: Das 13h30h às 16h

Local: Sesc Ler Goiana (Rua Josias de Albuquerque, S/N, Centro, Goiana - PE)

Atendimentos: Gratuitos (Por ordem de chegada)

Informações: (81) 3626-8402

Casa Amarela

Data: 16 de abril

Horário: Das 8h às 15h

Local: Sesc Casa Amarela (Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490 - Casa Amarela - PE)

Atendimentos: Gratuitos (Por ordem de chegada)

Informações: (81) 3267-4400

Santa Rita

Data: 19 de abril

Horário: Das 9h às 16h

Local: Sesc Santa Rita (Rua Cais de Santa Rita,156 - São José - PE)

Atendimentos: Gratuitos (Por ordem de chegada)

Informações: (81) 3224-7577

