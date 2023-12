A- A+

SOLIDARIEDADE Sesc Mesa Brasil recebe doações no Baile do Menino Deus Projeto atende mais de 400 instituições sociais anualmente e receberá doações durante o espetáculo natalino no centro do Recife

Pernambuco é parceiro na edição deste ano, que acontece de 23 a 25 de dezembro no Marco Zero, área central do Recife. Além de incentivar a realização do espetáculo, vai receber doações de alimentos não perecíveis para instituições sociais através do Sesc Mesa Brasil. O ponto de arrecadação ficará na lateral do palco, e funcionará das 17h às 22h. É possível também doar valores em dinheiro, através do PIX 03482931002105.

Divulgação

Presente no estado desde 2002, programa Sesc Mesa Brasil atende mais de 400 instituições sociais por ano, distribuídas em 61 municípios pernambucanos. São mais de 138 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e consequentemente, insegurança alimentar, atendidas pela iniciativa.

Empresas e pessoas físicas também podem contribuir diretamente na unidade do Mesa Brasil, que estará aberta até quinta-feira (21), das 8h às 17h, e retoma as atividades em janeiro. A unidade fica na Rua Raphael de Oliveira Alves, 438, Curado, dentro do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (CEASA/PE). Mais informações através do (81) 3421-6090 e [email protected].

Sesc – Fundado em 1947 em Pernambuco, o Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Atuante na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão, por meio de 23 unidades fixas, incluindo os hotéis Guadalupe (Sirinhaém), Triunfo e Garanhuns. Oferece atividades gratuitas ou a preços populares nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde, inclusive para quem dispõe do Cartão do Empresário da Fecomércio/PE. No campo digital, a instituição oferece o aplicativo Sesc-PE, facilitando acesso às atividades, renovação e habilitação da credencial entre outras funcionalidades, e disponibiliza a plataforma Sesc Digital (https://digital.sescpe.com.br/todos). Por ela, é possível conhecer o cronograma de cursos e realizar a inscrição de forma online e segura. Para acompanhar todas as informações sobre o Sesc, acesse www.sescpe.org.br.

Veja também

CANAL SAÚDE Cuidados com as infecções por viroses nas festas de fim de ano