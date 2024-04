A- A+

AUTISMO Sessão AZUL adaptada para pessoas com TEA traz Kung Fu Panda 4 ao Cinemark Recife neste sábado Na sessão do Ingresso Azul o volume do som é mais baixo e as luzes ficam acesas durante toda a exibição. Além disso, a sessão não conta com propagandas comerciais e trailers.

O Cinemark do RioMar Recife recebe, neste sábado, dia 20 de abril, uma sessão Ingresso Azul, adaptada para que pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares possam se divertir, com um ambiente acolhedor na sala de cinema. A sessão acontece às 12h05 e o filme a ser exibido será Kung Fu Panda 4.

Entre os diferenciais da sessão do Ingresso Azul em relação a uma sessão convencional, o volume do som é mais baixo e as luzes ficam acesas durante toda a exibição. Além disso, a sessão não conta com propagandas comerciais e trailers.

Os ingressos podem ser adquiridos no site do Cinemark ou na bilheteria do cinema, localizada no Piso L4 do RioMar Recife.

Sobre o filme – O filme Kung Fu Panda 4 traz Po, a fera em artes marciais, de volta para mais uma aventura. O Dragão Guerreiro foi convocado para tornar-se o Líder Espiritual do Vale da Paz e, para isso, ele precisa encontrar e treinar alguém para ficar no seu lugar. A história ainda conta com nova vilã, que atende pelo nome de Camaleoa.

