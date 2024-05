A- A+

CINEMA Sessão CineMaterna traz filme do Garfield para o Cinemark do RioMar Recife A sessão do CineMaterna acontece nesta terça-feira, dia 14 de maio, com a exibição do filme Garfield Fora de Casa

A sessão do CineMaterna acontece nesta terça-feira, dia 14 de maio, com a exibição do filme Garfield – Fora de Casa, eleito através de uma enquete no site da instituição. A sessão do CineMaterna conta com sala adaptada para que as famílias com bebês de até 18 meses possam aproveitar o momento juntos. O longa será exibido às 14h10 no Cinemark do RioMar Recife.

As sessões adaptadas são promovidas pela ONG CineMaterna, instituída por mães, com preparação especial da sala, como volume reduzido durante a exibição, ar-condicionado com temperatura mais suave, sala levemente iluminada, trocadores dentro da sala de ciname, tapete especial, estacionamento para carrinhos de bebê, além da presença de voluntárias. Depois da sessão, as pessoas são convidadas a participar de um encontro com café e bate-papo.

Filme Garfield – Fora de Casa. Foto: Reprodução

Além da adaptação especial da sala, as 10 primeiras famílias que chegarem para assistir ao filme com seus bebês de até 18 meses serão presenteadas com cortesia, limitada a uma por bebê. Entre os critérios para escolha do filme, através de enquete no site do CineMaterna, está a exclusão de filmes que tenham violência. Nesta edição, o filme será Garfield – Fora de Casa. Após reencontro inesperado com seu pai, o famoso gato de estimação se junta ao seu amigo canino Odie encaram uma aventura selvagem e ao livre.

