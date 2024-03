A- A+

CINEMA Sessão de curtas do lançamento do projeto "A Imagem que Fazemos de Nós" nesta quarta (27) no Cinema Vídeo-cartas exibem a realidade de mulheres que passaram pelo cárcere no Estado

Nesta quarta (27), à partir das 9h, no Cinema do Museu da Fundação Joaquin Nabuco (FUNDAJ), em Casa Forte, será realizado o lançamento do projeto “A Imagem que Fazemos de Nós", que reúne uma série com seis vídeo-cartas produzidas por 20 mulheres integrantes da rede Liberta Elas, uma coletiva feminista composta por mulheres que tiveram suas vidas atravessadas pelo cárcere em Pernambuco. Os curtas metragens contam a história de vida dessas mulheres, numa espécie de auto retrato sobre o que elas viveram dentro das unidades prisionais e de como gostariam que a sociedade as vissem após a liberdade.

O material é resultado de um conjunto de quatro oficinas audiovisuais gratuitas realizadas no início do ano, no Museu da Abolição, que permitiu a essas mulheres o primeiro contato com o audiovisual. "Por meio de técnicas audiovisuais como temática, roteiro, direção, fotografia, edição e novas mídias, o objetivo foi trabalhar o acolhimento e os direitos humanos para que essas mulheres criassem uma outra representação de si mesmas no que tange ao sistema carcerário e à vida pós-cárcere", ressalta Juliana Trevas, uma das idealizadoras do Projeto, juntamente com as diretoras e roteiristas Maria Cardozo e Cintia Lima.

Foto: Sylara Silvério

As oficinas foram "Biodanza", ministrada por Marina Presbitero, onde elas tiveram uma vivência envolvendo movimentos, música e acolhimentos; "A direção, o corpo e o quadro", com Cíntia Lima, onde aprenderam técnicas como enquadramentos, som e fotografia; "Nós e a Justiça", com Clarissa Trevas e Juliana Trevas, onde tiveram acesso a noções básicas de Direito para que entendessem um pouco melhor como funcionam as leis no país e quais os direitos que elas tem; e por fim, a oficina de vídeo-cartas, conduzida por Maria Cardozo e Lílian de Alcântara, espaço onde as mulheres puderam exercitar a criação de uma narrativa por meio de sons e imagens, do ponto de vista delas próprias.

O nome do projeto está muito conectado com essa oficina, “A imagem que fazemos de nós”. Quando deixamos de lado a imagem que a sociedade faz da gente, qual imagem nós fazemos de nós mesmas? Conseguimos encontrar um pouco disso em cada vídeo-carta.” aponta a pesquisadora Maria Cardozo, idealizadora do projeto.

O projeto, conta com o incentivo do Funcultura e tem como objetivo fortalecer as narrativas individuais de cada uma delas através do aprendizado artístico e cultural, possibilitando-lhes uma nova perspectiva profissional. A realização é uma parceria entre a Bureau de Cultura e a Mirah Ateliê de Ideias. Após o lançamento, os vídeo-cartas ficarão disponíveis no youtube do Liberta Elas e do projeto A Imagem que Fazemos de Nós -

SERVIÇO:

Lançamento do projeto “A Imagem que Fazemos de Nós"

QUANDO: QUARTA (27 de março)

HORÁRIO: 9hs. Exibição dos curtas metragens, seguida de debate com as idealizadoras, as mulheres que participaram do projeto e a plateia.

ONDE: Cinema do Museu, em Casa Forte.

ABERTO AO PÚBLICO

LINK DE UMA DAS VIDEO-CARTAS/ SAÚDE MENTAL NO CÁRCERE:

Veja também

ARTESANATO Mulheres do Barro: Pesquisa revela quem são as artistas do barro de Tracunhaém