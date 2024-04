A- A+

SOLENIDADE Sessão solene na Alepe marcará os 6 anos do Conselho dos Técnicos Industriais 770 mil técnicos são inscritos no conselho profissional, em todo o país

No próximo dia 25 de abril, às 10h, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe), através do Pr Cleiton Collins (PP), abrirá suas portas para uma sessão solene, que não apenas celebra, mas também reflete sobre os seis anos da legislação pioneira que instituiu o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais (CRTs), com 770 mil inscritos em todo o país.

A Lei nº 13.639 foi criada em 26 de março de 2018. O CFT e os CRTs integram o sistema CFT/CRTs. Eles existem com o objetivo de normatizar e fiscalizar o exercício legal da profissão. Os técnicos industriais elaboram estudos, executam projetos e prestam serviços no setor público e na iniciativa privada, nas áreas de eletrotécnica, mecânica, construção civil, telecomunicações, mineração, meio ambiente, saneamento, infraestrutura, transporte, logística, saúde e na educação.

Pernambuco integra, com a Paraíba, Alagoas e Sergipe, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 3ª Região (CRT-03). Juntos, abrigam 42 mil técnicos industriais em seu sistema. Mais da metade deles está em Pernambuco (21.435), onde fica localizada a sede do conselho regional, em Recife. O número de profissionais ativos nos 4 estados é de 10.440. Já o quantitativo de empresas registradas em todo o regional soma 2.030, sendo 1.555 empresas ativas. A sessão solene é um reconhecimento à trajetória e ao impacto significativo das 176 modalidades técnicas industriais abrigadas no Sistema CFT/CRTs, que possui dezenas de resoluções normatizadas.



As 20 profissões com maior número de inscritos no CRT-03, em Pernambuco, segundo dados do Painel da Fiscalização do Conselho Federal, são, em ordem decrescente, as seguintes: Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Edificações, Técnico em Mecânica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Telecomunicações, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Saneamento, Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Agrimensura, Técnico em Automação Industrial, Técnico em Manutenção de Computadores, Técnico em Mecatrônica, Técnico em Refrigeração e Climatização, Técnico em Estradas, Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Rede de Computadores, Especialização em Georreferenciamento e Técnico em Mineração.

De 2020 para 2021, houve um aumento de 63% de inscritos no CRT-03. De 2021 para 2022 o aumento foi de 11% e, de 2022 para 2023, foi registrado um aumento de 26%. A maioria dos técnicos industriais do CRT-03 é do sexo masculino, representando 87,9% do total e as mulheres são em número de 4.745, sendo a maioria delas com idades entre 25 e 34 anos, seguido por mulheres dos 35 aos 44 anos.



