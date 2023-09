Segundo a ONU, 100% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais

A- A+

Fechando o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e manutenção de saúde mental, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta sexta-feira (29), com a pesquisadora e Doutora em Saúde Mental, Fernanda Luma. Ela lançou recentemente, aqui em Pernambuco, na Alepe, o livro "Suicídio, O Que Sabemos e o Que Há Para Além do Discurso Hegemônico".



Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 100% dos casos de mortes provocadas por suicídios estão relacionados a transtornos mentais, principalmente as doenças não diagnosticadas ou tratadas incorretamente, mas a psicóloga discorda desses números.

Suicidologista Fernanda Luma

Há o entendimento da Organização Mundial de Saúde que o maior número das taxas de suicídio guarda relação com transtornos mentais, principalmente os transtornos de humor, dos quais a depressão é o principal. Particularmente, hoje, eu questiono que tantos números, de fato, tenham relação com transtorno mental enquanto adoecimento, mas, com certeza, eles têm relação com sofrimento mental, o que não deve ser entendido, sempre, como sinônimo de transtorno mental. Em alguma medida, o sofrimento é um sentimento humano e nós vamos enfrentá-lo em alguns ou vários momentos da nossa vida. A linha que demarca a passagem de algo que é humano, normal e natural, para algo que é patológico é muito fina e a gente a atravessa sem nem perceber”, declarou Fernanda Luma.



A entrevista segue com informações importantes sobre o suicídio e você a acessa através do player abaixo.



