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CANAL SAÚDE Setembro amarelo : quando mudanças de comportamento de adolescentes merecem atenção Adolescência é marcada por transformações emocionais e busca por autonomia; atenção aos sinais de sofrimento psíquico pode ajudar na busca por apoio

O mês de Setembro é marcado pela campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e pela importância dos cuidados com a saúde mental. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) este ano, mostram que três em cada dez estudantes brasileiros de 13 a 17 anos afirmaram se sentir tristes sempre ou na maioria das vezes.

Na adolescência, período naturalmente marcado por mudanças de comportamento, oscilações emocionais, busca por autonomia e transformações na relação com a família, identificar sinais de sofrimento psíquico pode ser um desafio para pais e responsáveis. O cenário reforça a importância de criar espaços seguros de diálogo e ajudar crianças e adolescentes a reconhecer e compreender os próprios sentimentos.

Nesta quinta-feira (18), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a professora e médica da Afya, Luana Guanabara, que explicou como diferenciar comportamentos comuns da adolescência de sinais que podem indicar sofrimento emocional.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Luana Guanabara abriu a entrevista explicando que o movimento de busca por autonomia e certo isolamento é natural na adolescência, mas alertou que a persistência desse afastamento e a perda de interesse por atividades cotidianas sinalizam a necessidade de intervenção.

“A adolescência é marcada por muitas emoções e mudanças, por isso é natural que o jovem queira se isolar um pouco. O alerta surge quando esse isolamento persiste e ele passa a evitar a família, os amigos e outras pessoas. Nesses casos, é importante ficar atento a essa mudança de comportamento.” Luana Guanabara, médica

Analisando as causas do aumento de quadros de ansiedade e depressão entre os jovens, a médica destacou o impacto nocivo da exposição contínua a vidas aparentemente perfeitas nas plataformas digitais.

“As redes sociais podem ser um ponto complicado, principalmente para os jovens, que ainda estão formando sua personalidade. A comparação com uma realidade editada, em que todos parecem perfeitos, pode gerar insegurança e um sentimento de inadequação.”

Além disso, a especialista defendeu que impor limites e permitir que crianças e adolescentes lidem com 'nãos' e decepções é fundamental para o desenvolvimento da autorregulação e do enfrentamento saudável de crises.

“A frustração também faz parte da vida e é importante para o desenvolvimento da criança. Por isso, nem sempre é preciso evitar o choro ou resolver tudo por ela. Aprender a lidar com limites e frustrações ajuda a criança a desenvolver autonomia e autorregulação.”

Por fim, Luana Guanabara advertiu que criar filhos em um ambiente sem cobranças ou contrariedades dificulta a construção de habilidades psicológicas necessárias para a maturidade.

“Viver em uma bolha pode prejudicar o desenvolvimento, porque, ao chegar à vida adulta, a pessoa pode ter mais dificuldade para lidar com frustrações, problemas e com os ‘nãos’ que fazem parte da vida.”

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