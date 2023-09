Setembro Dourado: o alerta para o câncer infantil

A- A+

O mês de setembro é destinado à conscientização do câncer infantojuvenil. Para isso foi criado o "Setembro Dourado" como um movimento para alertar pais, profissionais da saúde, educadores e sociedade em geral sobre a importância de se atentar aos sinais e sintomas sugestivos do câncer em crianças e adolescentes. Sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a médica Luciana Lima, cirurgiã pediátrica do IMIP e Hospital de Câncer de Pernambuco, no Canal Saúde desta quinta-feira (14).



Segundo a médica, existem vários tipos de cânceres infantis.



“A gente sabe que o câncer infantil surge de várias formas: o genético, que não tem como interferirmos, já que são crianças que nascem com síndromes genéticas que têm uma propensão maior a apresentar cânceres. Mas existem fatores externos que podem, sim, ser controlados para evitar o surgimento desse tipo de enfermidade. A respeito disso, nós orientamos sempre verificar a alimentação da criança; evitar ao máximo aqueles alimentos ultraprocessados, porque a gente sabe que alguns alimentos podem fazer com que haja o surgimento desses tipos de tumores em crianças predispostas; passar protetor solar na criança”, afirmou.

Cirurgiã Pediátrica Luciana Lima



Ainda de acordo com Luciana Lima, também existem tumores que acometem recém-nascidos.



“Um dos tumores mais frequentes é o teratoma sacrococcígeo, que você já consegue ver no exame Pré-Natal. É um tumor que surge na região sacral, perto do glúteo”, declarou a cirurgiã pediátrica.



A entrevista segue com informações importantes sobre o câncer infantil e você a acessa na íntegra através do player abaixo.

https://open.spotify.com/episode/5JTgzFJYDOJKbHxJrmtYSC?si=laHUZCu9TlyOlEojNxYxbw&nd=1

Veja também

CANAL SAÚDE Setembro Vermelho, mês do coração, alerta para riscos do Infarto