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Canal Saúde Setembro Dourado reforça importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil Oncologista pediátrica alerta para sinais que podem passar despercebidos e destaca fluxo de atendimento de até 72 horas em Pernambuco

O câncer infantojuvenil pode apresentar sinais semelhantes aos de doenças comuns na infância e na adolescência. Febre prolongada, palidez, cansaço excessivo, sangramentos, dores ósseas persistentes, perda de peso sem explicação, dores de cabeça acompanhadas de vômitos e o aparecimento de caroços estão entre as manifestações que merecem atenção dos pais e responsáveis. O diagnóstico precoce é uma das principais estratégias para aumentar as possibilidades de um tratamento bem-sucedido.

Com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o câncer infantojuvenil, o Setembro Dourado reforça a importância de observar alterações persistentes no estado de saúde de crianças e adolescentes e de buscar avaliação médica quando necessário.

Nesta quinta-feira (3), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a oncologista pediátrica do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), Virgínia Almeida, que falou sobre os principais sinais do câncer infantojuvenil, os desafios para identificar a doença e a importância do diagnóstico precoce.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Virgínia Almeida explicou que o aumento dos diagnósticos também está relacionado à evolução da medicina e à maior capacidade de identificar a doença.

“Provavelmente a gente está conseguindo diagnosticar mais, com a evolução da medicina. Há 20 anos, o câncer era a segunda causa, atrás das doenças infecciosas. Hoje, com o maior controle das infecções, essa realidade mudou.”

A oncologista também destacou uma diferença entre os tumores que atingem crianças e adolescentes e muitos dos cânceres mais comuns em adultos.

“Normalmente não temos um fator externo. São fatores internos da própria criança ou adolescente que levam a uma alteração genética. Por isso, infelizmente, não temos como prevenir. Nossa principal arma é o diagnóstico precoce, para termos uma maior chance de cura.”

A especialista ressaltou que os sintomas do câncer infantojuvenil podem ser confundidos com manifestações de doenças comuns.

“Febre, dores e cansaço, por exemplo, nem sempre indicam uma doença grave. O alerta deve ocorrer principalmente quando os sintomas persistem, pioram ou voltam a aparecer sem uma explicação definida.”

Entre os sinais que podem exigir investigação estão a palidez sem causa aparente, sangramentos, perda de peso, dores ósseas persistentes e o surgimento de caroços. Alterações neurológicas, como dores de cabeça acompanhadas de vômitos, também precisam ser avaliadas por um profissional de saúde.

Durante a conversa, Virgínia Almeida explicou que Pernambuco possui um fluxo de atendimento para casos suspeitos de câncer infantojuvenil.

“Diante de qualquer suspeita, qualquer médico pode ligar para a Central de Regulação e essa criança será atendida em até 72 horas, para conseguirmos dar o diagnóstico o mais precoce possível.”

A oncologista também reforçou a importância da percepção dos pais e responsáveis diante de mudanças no comportamento ou no estado de saúde da criança.

“Os sinais e sintomas são comuns a outras doenças, mas uma mãe sabe quando o filho não está bem. Se você acha que seu filho não está bem, volte quantas vezes for preciso. Não podemos negligenciar esse sentimento dos cuidadores.”

O Setembro Dourado reforça, portanto, que estar atento aos sinais não significa alarmar-se diante de qualquer sintoma. O objetivo é reconhecer mudanças persistentes ou sem explicação e procurar atendimento para que a causa seja investigada.

A identificação precoce permite que a equipe de saúde investigue os sintomas e, quando necessário, encaminhe a criança para atendimento especializado. Em Pernambuco, o fluxo de regulação rápida representa uma estratégia para reduzir o intervalo entre a suspeita e a avaliação por um especialista.

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