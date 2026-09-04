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Canal Saúde Setembro Lilás: diagnóstico precoce e cuidado multidisciplinar no Alzheimer Especialista destaca avanços no tratamento e orienta sobre estratégias para preservar a autonomia e a qualidade de vida dos pacientes

O mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Lilás, que busca ampliar a conscientização sobre a Doença de Alzheimer e outras formas de demência. A iniciativa chama a atenção para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado. No dia 21, a mobilização ganha ainda mais destaque com o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer.

Considerada a principal causa de demência no Brasil e no mundo, a Doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa e progressiva que compromete funções cognitivas, como memória, atenção, linguagem e planejamento. Os primeiros sinais costumam aparecer de forma discreta, com esquecimentos e dificuldades na organização da rotina, mas a evolução da doença pode comprometer gradualmente a autonomia e a capacidade de realizar atividades cotidianas, como tomar banho, alimentar-se e administrar medicamentos.

Nesta sexta-feira (4), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a terapeuta ocupacional Genaína Couto, que falou sobre a importância da campanha Setembro Lilás.

Acompanhe a entrevista nos players abaixo:

Genaína Couto abriu a entrevista enfatizando que, embora o Alzheimer ainda não tenha cura, a identificação precoce da doença é o caminho ideal para otimizar as habilidades remanescentes do paciente e prolongar sua independência no cotidiano.

“Volta, porque, nesse momento, quanto mais cedo a gente intervir, mais condições teremos de promover habilidades, autonomia e independência para essa pessoa. Então, por meio da avaliação, vamos identificar quais habilidades ainda estão preservadas e o que podemos otimizar a partir das experiências de vida e da história ocupacional dessa pessoa.” Genaína Couto, terapeuta ocupacional

Ao detalhar as primeiras manifestações da demência, como pequenos esquecimentos e erros financeiros, a especialista descreveu como a Terapia Ocupacional atua na reorganização e na estruturação do dia a dia.

“É importante aproveitar o início, quando estamos realizando as avaliações, para identificar o que podemos otimizar no cotidiano desse indivíduo. As falhas podem acontecer em situações pontuais e também em atividades do dia a dia. Por exemplo: a pessoa pode pagar uma conta, esquecer que já realizou o pagamento e acabar pagando novamente. Nesse sentido, a Terapia Ocupacional contribui para organizar e estruturar a rotina e o cotidiano.”

A terapeuta também comparou as atividades cognitivas à prática de exercícios físicos, esclarecendo que as novas conexões neurais devem ser estimuladas por meio de tarefas significativas, baseadas nas ocupações do dia a dia.

“Enquanto o educador físico trabalha a questão muscular, na Terapia Ocupacional trabalhamos os estímulos cognitivos, buscando favorecer novas conexões entre os neurônios. Esses estímulos são direcionados às necessidades do paciente e envolvem diferentes áreas, como memória, atenção, compreensão e linguagem.”

Por fim, Genaína Couto explicou que as memórias afetivas e as práticas que exerceram um papel significativo na história ocupacional do indivíduo demoram mais para serem esquecidas.

“Essa é uma memória de longo prazo, relacionada à história de vida e ocupacional dela. O bordado, por ser uma atividade significativa e muito praticada ao longo dos anos, ainda era uma habilidade preservada. Isso também é comum em outros pacientes. Quanto mais significativa for a atividade, maior será o interesse em realizá-la e mais tempo essa memória tende a permanecer.”

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