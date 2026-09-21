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INCLUSÃO Setembro Verde: a luta pela dignidade da Pessoa com Deficiência Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, nesta segunda-feira (21), levanta debate sobre inclusão

O Programa Resgatando a Cidadania deste sábado(19), teve como tema o Setembro Verde, que destaca a luta da Pessoa com Deficiência. Nesta segunda-feira (21) é o Dia Nacional de Luta da PCD. Foram convidadas as fundadoras da instituição Start Neuroinclusiva, a jornalista Joanna Costa e a dentista Fernanda Prates, que são mães atípicas de crianças com autismo.

Na conversa com o comunicador Domingos Sávio, se falou do papel da startneuroinclusiva, na conscientização da informação, através de capacitação em escolas e empresas, difundindo a naturalização da deficiência, orientando sobre os tipos de suporte do autismo, evitando a descriminação que acontece normalmente em ambientes públicos.

O recente aumento dos diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodivergências tornou o conhecimento sobre o tema ainda mais urgente. O acesso à informação ampliou o reconhecimento dessas condições e fez crescer a presença de crianças com necessidades específicas nas instituições e, na avaliação das especialistas, esse novo cenário exige uma mudança de cultura, que garanta dignidade a PCD. A proposta da Start Neuroinclusiva é ajudar com este conhecimento, que garanta oportunidades para pessoas neurodivergentes em ambientes corporativos.

Joanna Costa e Fernanda Prates da Start Neuroinclusiva

A dentista Fernanda Prates, que mantém atendimento de odontopediatria e ortodontia inclusiva, na clínica Start, lembrou que não se deve mais utilizar o termo 'especial' e sim 'Pessoa com Deficiência', inclusive para o autista.

"O termo correto hoje é típico (dentro de uma maioria com comportamento semelhante), e atípico ou neuro divergentes, para quem tem questões de alterações sensoriais e intelectuais."

"Autismo não é doença, é um transtorno de neuro desenvolvimento, e por mais que tenha autonomia, não deixa de ter o diagnóstico de autismo. O ponto de partida para uma vida mais digna dessas pessoas, o ponto de partida é a educação. Declarou Joanna Costa.

Acompanhe a entrevista completa no Podcast Inclusão e Acessibilidade pelo link abaixo:

Para mais informações sobre a atuação da entidade, e para contato com as entrevistadas, pode ser acessado o Instagram

@startneuroinclusiva, os sites startneuroinclusiva.com.br; startclínica.com.br ou o whatsapp (81) 9.9998-0895

O comunicador Domingos Sávio, ativista da luta pela dignidade da pessoa com de deficiência, há 22 anos, produz e apresenta o Programa Resgatando a Cidadania, que vai ao ar todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7 FM. Parte de uma família com 6 pessoas cegas, Domingos Sávio aprendeu desde cedo a lutar por seu espaço, como ele explica:

"Esta luta é de todos. Eu transformei a minha luta e a dos meus irmãos com deficiência, que sou eu e mais quatro, além do meu pai, em uma luta para buscar garantir os direitos, efetivar as políticas públicas e ajudar as pessoas com deficiências e seus familiares a encontrar caminhos para que essas pessoas cheguem ao tão sonhado ou a tão sonhada cidadania e os direitos para todos na nossa sociedade. Então, esta é a proposta deste programa, que mantenho na Rádio Folha há 9 anos."

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