Setembro Verde: alerta para doação de órgãos

Segundo dados da Central de Transplantes de Pernambuco, foram perdidos 28 pacientes pernambucanos entre janeiro e junho do ano passado que aguardavam por uma doação de fígado na fila de espera. O número de óbitos poderia ser menor se mais pessoas soubessem a importância da doação de órgãos. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (6), com o médico hepatologista clínico, Vitor Madeiro.

