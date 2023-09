Setembro Vermelho, mês do coração, alerta para riscos do Infarto

A- A+

No Setembro Vermelho, mês voltado para a conscientização dos cuidados com a saúde cardíaca e para a prevenção das doenças cardiovasculares, o Hospital Pelópidas Silveira (HPS), no Recife, unidade voltada exclusivamente para os casos de cardiologia e neurologia do SUS em Pernambuco, alerta para as doenças do aparelho circulatório, em especial o infarto agudo do miocárdio, uma das principais causas de morte no mundo e também no Brasil. Em entrevista ao âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, o cardiologista do HPS, Rafael Travassos, orientou que se preste atenção ao ritmo da vida, aos hábitos e aos sinais do corpo é fundamental para que o coração possa bater de forma saudável. “A mortalidade do infarto, principalmente, nas primeiras horas após o evento, é muito significativa. E só nos mostra que a prevenção é sempre o melhor caminho. Nesse sentido, tirando os fatores hereditários, todos os outros são modificáveis e podem ser alterados, com mudança de hábitos. Atitudes, como parar de fumar, diminuir a ingestão de álcool, controlar a diabetes e a pressão, reduzir o índice de massa corporal - seja através da prática regular de atividade física e dieta balanceada ou, nos casos extremos, por meio de cirurgia bariátrica -, são atitudes essenciais para manter a saúde do coração e melhorar a qualidade de vida”, declarou.



O médico forneceu, ainda, dados sobre ataques cardíacos.



“Recentemente, o Instituto Nacional do Coração publicou um estudo que apontou que, do ano de 2008 para o ano de 2022, houve um aumento de 158% dos casos de infartos em homens, e a proporção é semelhante em relação às mulheres”, afirmou. “O aumento do número de pessoas com sobrepeso de obesidade, além de uma alimentação com falta de nutrientes adequados, pobre em fibras, rica em gordura e açúcar, tudo isso faz com que aumente bastante o número de doenças cardiovasculares e de infartos na população”, concluiu.



Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.

https://open.spotify.com/episode/5do4dDbrRi1a7j7Ylgf8Eq?si=_oFcxykZSFKEVtkT4SGiBA&nd=1

Veja também

MÚSICA Banda Sargaço Nightclub lança nova balada, em single e clipe