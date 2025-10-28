Ter, 28 de Outubro

MÚSICA

SONIKA lança single "A.I.A" e anuncia audição inédita do novo álbum "Colateral"

Single chega às plataformas no dia 30 de outubro e ganha audição especial com show gratuito no Recife, antecipando a nova fase da banda pernambucana

Peu Lima no vocal e bateria e Rafa Giordani no vocal e guitarra da Banda SONIKAPeu Lima no vocal e bateria e Rafa Giordani no vocal e guitarra da Banda SONIKA - Foto: Emerson

A banda pernambucana SONIKA dá início a uma nova fase com o lançamento do single “A.I.A”, que chega às plataformas digitais no dia 30 de outubro. A faixa antecipa o álbum “Colateral”, previsto para março de 2026, e reflete sobre o impacto da inteligência artificial nas relações humanas.

 

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o vocalista e baterista Peu Lima  e o Vocalista e Guitarrista Rafa Giordani, da Banda SONICA. Rafa Giordani fala sobre os desafios de compor em meio a tecnolgia.

 

A gente pode começar a fatiar o bicho, mas o primeiro o primeiro desafio, acho que para nós como banda, é a gente fazer um som que faz essas referências todas, ou seja, sendo pernambucano, sendo uma banda de rock pernambucano que que tem essa pegada anos 90, como é que a gente consegue fazer uma coisa que seja realmente original? Então esse já é o nosso primeiro desafio, né? 

 

Inspirada em uma experiência pessoal do vocalista Rafa Giordani, a música mistura crítica social, poesia e experimentação sonora. Com maracatu, guitarras e metais, “A.I.A” traz a força da música pernambucana em diálogo com o rock contemporâneo. O álbum “Colateral” marca o amadurecimento da banda, que desde 2022 vem se destacando na cena local com sua mistura de frevo, baião e rock alternativo.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

A banda SONIKA é composta por Edu Nogueira (baixo), Diogo Velho Barreto (guitarra), Peu Lima (bateria) e Rafa Giordani (guitarra e voz), as músicas transitam com naturalidade entre frevo, maracatu, baião e ciranda, em diálogo com referências globais que vão de Pink Floyd a Sepultura.

 

SERVIÇO

Audição e show de lançamento do single “A.I.A” e prévia do disco “Colateral”
Data: 06 de novembro (quarta-feira)
Horário: 19h
Local: Bolacha Discos – Empresarial Manguinhos (R. João Ramos, 50 - Loja 14 - Graças, Recife)

Entrada: Gratuita
Lançamento do single “A.I.A”: No dia 30 de outubro, em todas as plataformas digitais de música
Instagram: @sonikarec
YouTube: @sonikaoficial

