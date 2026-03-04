A- A+

DIA DA MULHER Mães neurodivergentes enfrentam sobrecarga invisível sem rede de apoio Abandono parental, falta de políticas públicas e ausência de rede de apoio ampliam a exaustão de mulheres que cuidam sozinhas de filhos com TEA

No Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o debate sobre igualdade ganha um recorte urgente, a realidade das mães de crianças neurodivergentes. Longe das homenagens simbólicas, elas enfrentam uma rotina marcada pelo cuidado permanente e pouco reconhecido. No caso do Transtorno do Espectro Autista, o TEA, a maternidade envolve gestão de terapias, consultas, laudos e adaptações escolares.

Para falar sobre os desafios enfretados por mães neurodivergentes, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a psicoterapeuta e analista comportamental, Cinthia Cardoso, a especialista destaca a urgência de uma rede de apoio para essa mulher.

Essas mulheres deixam de existir enquanto indivíduo para viver exclusivamente a função de cuidadora. É preciso olhar para quem cuida e fortalecer redes de apoio”

Especialistas apontam para a chamada maternidade solitária, quando o abandono parental e a ausência de políticas públicas ampliam o isolamento. Dados do IBGE e de associações ligadas ao autismo indicam que cerca de 80% dos pais deixam o lar após o diagnóstico.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O resultado é uma sobrecarga que recai quase sempre sobre a mulher, que muitas vezes abre mão da carreira e da própria saúde. Sem rede de apoio e diante de um sistema educacional pouco inclusivo, essas mães acumulam funções e enfrentam exaustão física e mental.

