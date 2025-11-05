A- A+

SHOW Banda Sambar & Love grava novo audiovisual no Recife e lança label Sunbare A banda se apresenta dia 8 de novembro, no Cais do Sertão, com participações de Nathalia Calasans, Júnior Santos e convidados em clima de pôr do sol

A banda Sambar & Love inicia uma nova fase na carreira com a gravação de seu próximo audiovisual, marcada para o dia 8 de novembro, no Vão do Cais do Sertão, no Recife. O registro contará com participações especiais da cantora Nathalia Calasans, ex-integrante da banda Saia Rodada, e do cantor pernambucano Júnior Santos.

Para falar sobre a gravação do show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o vocalista Bruno Monte e o cavaquinista Tony Aca, Bruno detaca uma pegada eclética durante o show.

É, essa é a essência do pagode, né? Fazer sofrer. Mas assim, a gente também procura fazer um pouco de tudo, um pouco do romântico, um pouco do agitado, até porque a gente não quer um show só romântico. Então assim, a gente dá uma mesclada, a gente faz um pouco do romântico, faz um pouco do agitado, um pouco para dançar.

A gravação marca também a estreia da label Sunbare, projeto que une samba, pagode e o clima leve com apoio de familiares, amigos e fâs. O evento contará ainda com apresentações de Excesso de Bagagem, Ralk e outras atrações.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Produzido pela Festa Cheia, os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital, no Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna.

Mais informações no perfil @sambareloveoficial.

