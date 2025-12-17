A- A+

SOLIDARIENDADE Flávio Andradde realiza edição beneficente do espetáculo "Um Rolê Pelo Bem" em Maranguape I Apresentação acontece no dia 21 de dezembro, no Parque Emílio Russel, com arrecadação de alimentos para moradores da comunidade

O humorista e ator recifense Flávio Andradde promove, no dia 21 de dezembro, uma edição especial beneficente do espetáculo "Um Rolê Pelo Bem". A apresentação acontece a partir das 16h, no Parque Emílio Russel, no bairro de Maranguape I, em Paulista. Para participar, o público é convidado a doar 2 kg de alimentos não perecíveis.

Para falar sobre o espetáculo beneficente, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o humorista Flávio Andradde, ele fala sobre sua volta ao lugar onde cresceu.

Eu sou cria de Maranguape I desde criança, sempre quis fazer um show dentro de Maranguape para ajudar de alguma forma. A ideia é arrecadar alimentos para serem doados dentro da comunidade, ajudar o Natal dessas pessoas em forma de retribuição.

Os alimentos arrecadados neste show serão destinados às instituições da própria comunidade, reforçando o compromisso de levar não apenas boas risadas, mas também esperança e transformação. É um rolê de humor e empatia — uma oportunidade de se divertir e fazer o bem.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A ação solidária tem como foco moradores em situação de vulnerabilidade da própria comunidade. O evento marca o retorno do artista ao bairro onde cresceu e construiu parte de sua história. A proposta é unir humor, reencontros e solidariedade em uma tarde aberta ao público. Mais do que um espetáculo, a iniciativa reforça o vínculo entre arte, afeto e responsabilidade social.

Agenda de shows em Pernambuco

17/12 – PAULISTA – PE

19/12 – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – PE

18/12 – PETROLINA -PE

20/12 – CARUARUA – PE

21/12 – MARANGUAPE I - PAULISTA -PE

Ingressos pelo: LINKTR.EE/OFLAVIOANDRADDE

Mais informações: @oflavioandradde

