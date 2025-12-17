Flávio Andradde realiza edição beneficente do espetáculo "Um Rolê Pelo Bem" em Maranguape I
Apresentação acontece no dia 21 de dezembro, no Parque Emílio Russel, com arrecadação de alimentos para moradores da comunidade
O humorista e ator recifense Flávio Andradde promove, no dia 21 de dezembro, uma edição especial beneficente do espetáculo "Um Rolê Pelo Bem". A apresentação acontece a partir das 16h, no Parque Emílio Russel, no bairro de Maranguape I, em Paulista. Para participar, o público é convidado a doar 2 kg de alimentos não perecíveis.
Para falar sobre o espetáculo beneficente, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o humorista Flávio Andradde, ele fala sobre sua volta ao lugar onde cresceu.
Eu sou cria de Maranguape I desde criança, sempre quis fazer um show dentro de Maranguape para ajudar de alguma forma. A ideia é arrecadar alimentos para serem doados dentro da comunidade, ajudar o Natal dessas pessoas em forma de retribuição.
Os alimentos arrecadados neste show serão destinados às instituições da própria comunidade, reforçando o compromisso de levar não apenas boas risadas, mas também esperança e transformação. É um rolê de humor e empatia — uma oportunidade de se divertir e fazer o bem.
A ação solidária tem como foco moradores em situação de vulnerabilidade da própria comunidade. O evento marca o retorno do artista ao bairro onde cresceu e construiu parte de sua história. A proposta é unir humor, reencontros e solidariedade em uma tarde aberta ao público. Mais do que um espetáculo, a iniciativa reforça o vínculo entre arte, afeto e responsabilidade social.
Agenda de shows em Pernambuco
17/12 – PAULISTA – PE
19/12 – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – PE
18/12 – PETROLINA -PE
20/12 – CARUARUA – PE
21/12 – MARANGUAPE I - PAULISTA -PE
Ingressos pelo: LINKTR.EE/OFLAVIOANDRADDE
Mais informações: @oflavioandradde