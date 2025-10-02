A- A+

CULTURA Olinda sedia 1ª edição do Damas da Arte Festival de Cultura Popular Evento reúne artistas de diferentes estados, com programação gratuita que valoriza o protagonismo feminino e a cena independente

A primeira edição do Damas da Arte – Festival de Cultura Popular, acontece de 3 a 5 de outubro, no Mercado Eufrásio Barbosa em Olinda. O evento reúne artistas e produtoras culturais de Pernambuco, Paraíba e Brasília, destacando o protagonismo feminino e a cena independente. A programação gratuita conta com feira de artesanato, oficinas, workshops, painéis e apresentações artísticas.

A importância e o impacto do festival vão além da programação. É um encontro na luta pela equidade de gênero no meio artístico, atuando como catalisador de visibilidade e reconhecimento, oferecendo espaços de protagonismo para artistas e empreendedoras. Nossa expectativa é que não seja apenas uma celebração pontual, mas uma ferramenta de transformação. A meta é inspirar, impulsionar e fortalecer a rede de colaboração entre mulheres, garantindo espaços de fala, representatividade e valorização das fazedoras de cultura”, destaca a produtora cultural Laíse Souza, coordenadora geral do evento.

Entre as atrações musicais, estão Luana Flores, Poli e Flaira Ferro, que encerra o festival no domingo. O encontro busca dar visibilidade às mulheres na cultura e fortalecer redes de colaboração e inclusão.

A feira Damas da Arte ocupará diferentes espaços do Eufrásio Barbosa, valorizando o trabalho de artesãs nordestinas. Os ingressos para workshops e palestras devem ser retirados no Sympla, com vagas limitadas.

Programação completa:

Sexta (03/10) – A partir das 14h

Feira de artesanato: Damas da Arte

Workshop: AGBÊ e Dança invisível | Junia Jun (Brasília-DF)

Palestra: “Direitos autorais e distribuição de músicas em plataformas digitais” | Jessica Brito (ONErpm)

Painel de discussão: Produção e espaços culturais | Andala Quituche (Museu das Tradições, Aliança-PE), Guida Gomes (Instituto Casa Astral, Recife-PE), Gabriela Dias (Terra Polo Cultural, Recife-PE).

Show: Luana Flores (João Pessoa-PB)

Sábado (04/10) - A partir das 14h

Feira de artesanato: Damas da Arte

Workshop: Cavalo Marinho | Gabriela Salustiano (Olinda-PE)

Palestra: Cultura Afro-Brasileira | Mirela Cavalcanti (Pedagoga e integrante do Afoxé Alafin Oyó)

Painel de discussão: Mestras, saberes populares | Mestra Nice Teles (Cavalo Marinho, Condado-PE), Mestra Ana Lúcia (Coco de Roda, Olinda-PE), Mestra Joana Cavalcante (Maracatu Baque Virado, Recife-PE)

Show: Poli (Recife-PE) - Show da Raiz ao Canto

Domingo (05/10) – A partir das 13h

Feira de artesanato - Damas Da Arte

Workshop: “Frevo, corpo e movimento” | Maria Flor (Recife-PE)

Palestra: “Publicidade - Histórias que vendem” | Gio Figueiredo (Produtora da Globo PE)

Painel de discussão: “Economia criativa e empreendedorismo” | Enaile Lima (Instituto Materialize Ideias - Cabo-PE), Concita Carvalho (Diretora de Economia Criativa, Igarassu-PE), Roberta Meneses (Supervisora de Pequenos Negócios da AGE - PE)

Show: Flaira Ferro (Recife-PE)

Serviço

Damas da Arte – Festival de Cultura Popular

Dias: 03, 04 e 05 de outubro de 2025.

Sexta e sábado, 14h às 20h | Domingo, 13h às 19h.

Local: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa – Largo do Varadouro, Olinda

Entrada: gratuita | Classificação: Livre

Inscrições para atividades formativas: Sympla (https://sl1nk.com/KSNpi)

Assessoria de Imprensa: AB Comunicação e Marketing

Everson Teixeira 81 9661-0411

Amanda Batista 81 98897-1182

