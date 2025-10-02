Qui, 02 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta02/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CULTURA

Olinda sedia 1ª edição do Damas da Arte Festival de Cultura Popular

Evento reúne artistas de diferentes estados, com programação gratuita que valoriza o protagonismo feminino e a cena independente

Reportar Erro
Damas da Arte: Festival de Cultura Popular celebra o protagonismo feminino em OlindaDamas da Arte: Festival de Cultura Popular celebra o protagonismo feminino em Olinda - Foto: Divulgação

A primeira edição do Damas da Arte – Festival de Cultura Popular, acontece de 3 a 5 de outubro, no Mercado Eufrásio Barbosa em Olinda. O evento reúne artistas e produtoras culturais de Pernambuco, Paraíba e Brasília, destacando o protagonismo feminino e a cena independente. A programação gratuita conta com feira de artesanato, oficinas, workshops, painéis e apresentações artísticas.

 

A importância e o impacto do festival vão além da programação. É um encontro na luta pela equidade de gênero no meio artístico, atuando como catalisador de visibilidade e reconhecimento, oferecendo espaços de protagonismo para artistas e empreendedoras. Nossa expectativa é que não seja apenas uma celebração pontual, mas uma ferramenta de transformação. A meta é inspirar, impulsionar e fortalecer a rede de colaboração entre mulheres, garantindo espaços de fala, representatividade e valorização das fazedoras de cultura”, destaca a produtora cultural Laíse Souza, coordenadora geral do evento.

 

Entre as atrações musicais, estão Luana Flores, Poli e Flaira Ferro, que encerra o festival no domingo. O encontro busca dar visibilidade às mulheres na cultura e fortalecer redes de colaboração e inclusão.

 

Festival de Cultura Popular celebra o protagonismo feminino em Olinda

 

 

A feira Damas da Arte ocupará diferentes espaços do Eufrásio Barbosa, valorizando o trabalho de artesãs nordestinas. Os ingressos para workshops e palestras devem ser retirados no Sympla, com vagas limitadas.

 

Programação completa:

 

Sexta (03/10) – A partir das 14h

Feira de artesanato: Damas da Arte

Workshop: AGBÊ e Dança invisível | Junia Jun (Brasília-DF)

Palestra: “Direitos autorais e distribuição de músicas em plataformas digitais” | Jessica Brito (ONErpm)

Painel de discussão: Produção e espaços culturais | Andala Quituche (Museu das Tradições, Aliança-PE), Guida Gomes (Instituto Casa Astral, Recife-PE), Gabriela Dias (Terra Polo Cultural, Recife-PE).

Show: Luana Flores (João Pessoa-PB)

 

Sábado (04/10) - A partir das 14h

Feira de artesanato: Damas da Arte

Workshop: Cavalo Marinho | Gabriela Salustiano (Olinda-PE)

Palestra: Cultura Afro-Brasileira | Mirela Cavalcanti (Pedagoga e integrante do Afoxé Alafin Oyó)

Painel de discussão: Mestras, saberes populares | Mestra Nice Teles (Cavalo Marinho, Condado-PE), Mestra Ana Lúcia (Coco de Roda, Olinda-PE), Mestra Joana Cavalcante (Maracatu Baque Virado, Recife-PE)

Show: Poli (Recife-PE) - Show da Raiz ao Canto

 

Domingo (05/10) – A partir das 13h

Feira de artesanato - Damas Da Arte

Workshop: “Frevo, corpo e movimento” | Maria Flor (Recife-PE)

Palestra: “Publicidade - Histórias que vendem” | Gio Figueiredo (Produtora da Globo PE)

Painel de discussão: “Economia criativa e empreendedorismo” | Enaile Lima (Instituto Materialize Ideias - Cabo-PE), Concita Carvalho (Diretora de Economia Criativa, Igarassu-PE), Roberta Meneses (Supervisora de Pequenos Negócios da AGE - PE)

Show: Flaira Ferro (Recife-PE)

 

Serviço

Damas da Arte – Festival de Cultura Popular

Dias: 03, 04 e 05 de outubro de 2025.

Sexta e sábado, 14h às 20h | Domingo, 13h às 19h.

Local: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa – Largo do Varadouro, Olinda

Entrada: gratuita | Classificação: Livre

Inscrições para atividades formativas: Sympla (https://sl1nk.com/KSNpi)

Assessoria de Imprensa: AB Comunicação e Marketing

Everson Teixeira 81 9661-0411

Amanda Batista 81 98897-1182

Reportar Erro

Veja também

Newsletter