Show inédito "Luiz Caldas & Saulo" chega ao Recife

Depois de passar por algumas capitais do país, chegou a vez de Recife se preparar para um momento histórico da música brasileira: Luiz Caldas e Saulo Fernandes se apresentarão juntos no Teatro Guararapes, na próxima quinta-feira (14), às 21h. Este show inédito promete uma experiência marcante, desviando dos ritmos tradicionais da música baiana para abraçar a magia do violão, homenageando a cultura e a poesia baianas.

"Luiz Caldas & Saulo" é um encontro que transcende gerações, mergulhando no universo do Axé Music com clássicos e novas composições. Em um formato intimista, cada artista, munido apenas de seu violão e voz, oferece um espetáculo refinado. Luiz Caldas, o visionário do Axé, se une a Saulo, destacado nome da cena atual, para encantar a plateia com um desfile de grandes clássicos e novas músicas, prometendo surpreender e emocionar.

Com um repertório de 19 músicas, o Teatro Guararapes será palco para os hinos musicais de Luiz Caldas, como "Magia" e "Flor Cigana", e as pérolas de Saulo, como "Raíz de Todo Bem" e "Floresça". O repertório se enriquece com faixas como "Mimar Você" (Alain Tavares e Gilson Babilônia, originalmente da Timbalada), "Zanzibar" (Cor do Som), "Esquadros" (Adriana Calcanhoto), "Lua dos Amantes" (Moraes Moreira e Pepeu Gomes), "Cara a Cara" (Caetano Veloso) e muitas outras.

Os ingressos estão à venda no site da Sympla e Ticket Folia (dos shoppings RioMar e Boa Vista), com valores que variam entre R$ 50 e R$ 180. Mais informações no perfil @bg.promocoes ou 3129-8468.

