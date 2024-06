A- A+

SHOW Show "Rito do Projeto Violeiro Bacurau Trio: em Cena", no Teatro Marco Camarotti, terça (11) O show vem com repertório autoral, a partir da improvisação da viola caipira associada ao rock, ao cancioneiro popular sertanejo e à música oriental

O show "Rito pelo Projeto Violeiro Bacurau Trio: Em Cena", será apresentado na próxima terça-feira (11), às 19h30, no palco do Teatro Marco Camarotti, no SESC Santo Amaro. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral e os ingressos poderão ser retirados no local uma hora antes do espetáculo.

O projeto tem incentivo da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e apoio do Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de Cultura e Ministério da Cultura do Governo Federal.

Encabeçado pelo músico pernambucano, Phillippi Oliveira, e realizado em formato trio com a participação de Zé Freire no violão de sete cordas e Rodrigo Felix nas percussões, o espetáculo é inédito e irá, pela primeira vez, ocupar um espaço de teatro.

"Este ano estamos completando 4 anos de formação, somos relativamente novos. Tocamos duas vezes no Recife e no ano passado participamos do Festival de Inverno (FIG), em Garanhuns. Só nos reunimos quando temos algum incentivo público", enfatiza Oliveira.



O show Rito pelo Projeto Violeiro Bacurau Trio: Em Cena terá duração de 1h30 e traz um repertório de maioria instrumental que conta com as treze músicas presentes no primeiro álbum do grupo intitulado "Voo do Bacurau Sobre o Rio Abaixo", lançado em 2022, com o auxílio da Lei Aldir Blanc.

Na oportunidade, o público irá desfrutar de um espetáculo imersivo com uma cenografia que viaja entre os cenários orientais e os tradicionais, a espiritualidade e a ritualística, a sabedoria oculta e a geometria sagradas das mandalas.

"É a mesma pegada utilizada no universo do nosso primeiro álbum. Queremos proporcionar aos expectadores além da experiência sonora, uma percepção visual diferenciada", comenta o músico Phillippi Oliveira.

SERVIÇO:

Show Rito pelo projeto Violeiro Bacurau Trio: Em Cena

Data: 11 de Junho de 2024 (TERÇA-FEIRA)

Horário: 19:30h

Local: Teatro Marco Camarotti - SESC Santo Amaro - Recife - PE

Entrada franca com retirada no local 1 hora antes do espetáculo

