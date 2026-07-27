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LIVRO Silvana Silveira lança livro sobre os desafios e o amor no ato de cuidar Obra inspirada em uma história real retrata quase duas décadas de dedicação à família e reforça a importância do cuidado com os idosos

A dentista e escritora Silvana Silveira lança o livro "Três Vidas, Duas Mãos", obra inspirada em uma história real que retrata os desafios e as emoções de cuidar de familiares idosos. Na publicação, a autora compartilha aproximadamente 18 anos de vivências ao lado de três mulheres que marcaram sua infância e que, com o tempo, passaram a depender de seus cuidados.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a dentista e escritora Silvana Silveira, que fala sobre a inversão de papéis e a origem da obra.

Eu fui cuidada por três mulheres, minha mãe e duas tias, e em um determinado momento da vida os papéis se inverteram e elas precisaram das minhas mãos para cuidar delas. Daí o tema do livro”, afirma Silvana Silveira.

A narrativa acompanha a trajetória de uma mulher que sustentou sozinha a família e, diante das limitações do envelhecimento, precisou confiar essa missão à sobrinha. Mais do que um relato autobiográfico, o livro aborda temas como afeto, responsabilidade e retribuição. A obra também destaca que o amor permanece presente, mesmo quando as lembranças se tornam frágeis.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Com uma escrita sensível, Silvana busca acolher leitores que vivem experiências semelhantes, "Três Vidas, Duas Mãos" propõe uma reflexão sobre humanidade, presença e os vínculos familiares construídos ao longo da vida. O livro está disponível na Amazon no formato e-Book Kindle.

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