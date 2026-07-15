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EVENTO SIMESPE celebra 20 anos com encontro sobre amor e saúde emocional Entre 31 de julho e 2 de agosto, evento reúne conferencistas, arte e debates com atividades gratuitas e expectativa de 2.500 participantes por dia no Teatro Guararapes

O Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco (SIMESPE) realiza sua 20ª edição entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco. Com o tema "O amor que transforma: os caminhos para superação das dores do mundo", o encontro promove reflexões sobre saúde emocional, espiritualidade, cultura de paz e convivência humana.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Fabio Barros, palestrante espírita, dirigente do Grupo Espírita Seara de Deus, ele destacou o propósito solidário do evento.

Esse evento tem objetivos nobres e atende trabalhos assistenciais importantes, como a nossa creche que atende 120 crianças todos os dias e o nosso acompanhamento semanal com 130 idosos”, afirma Fábio Barros

A programação reúne conferencistas de referência nacional, apresentações artísticas, música e momentos de interação com o público. Um dos destaques é a tradicional Sala de Entrevistas, que amplia o debate com perguntas e troca de experiências.

Na área externa, com acesso gratuito, o público poderá visitar o Espaço Literário Chico Xavier, com mais de 10 mil títulos, além da praça de alimentação, apresentações culturais e transmissão ao vivo das palestras. A expectativa da organização é receber cerca de 2.500 participantes por dia durante os três dias de evento.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Organizado pelo Grupo Espírita Seara de Deus, instituição sem fins lucrativos fundada em 1978, o SIMESPE destina toda a renda do evento às ações sociais da entidade, que atende gratuitamente crianças, idosos e gestantes em Paulista (PE). Consolidado como um dos principais encontros espíritas do país, o simpósio já reuniu dezenas de conferencistas de destaque, como Augusto Cury, Haroldo Dutra e Divaldo Franco, promovendo debates sobre temas contemporâneos à luz da Doutrina Espírita.

SERVIÇO

20º SIMESPE – Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco - 20 anos de história, estudo e fraternidade

31 de julho a 2 de agosto de 2026 no Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco

INSCRIÇÕES

VENDA ONLINE www.cecontickets.com.br

PONTOS DE VENDA FÍSICOS

GRUPO ESPÍRITA SEARA DE DEUS

Rua Walfrido Lins de Moraes, 289 – Janga, Paulista/PE

Horários de funcionamento da livraria:

Domingo, às 7h30

Quinta-feira e sábado, às 19h30

BILHETERIA DO TEATRO GUARARAPES

Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda/PE

Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

MICROART – SHOPPING TACARUNA

De acordo com o horário de funcionamento do shopping

MICROART – SHOPPING RECIFE

De acordo com o horário de funcionamento do shopping

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