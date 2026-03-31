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Canal Saúde Sinais na pele exigem atenção e avaliação especializada Especialista alerta para importância do diagnóstico precoce do câncer de pele

Os sinais são marcas comuns na pele, mas é fundamental estar atento ao aspecto, às mudanças e à forma como eles se apresentam ao longo do tempo.

Nem toda pinta é maligna, porém a avaliação com um médico dermatologista é essencial. Em muitos casos, trata-se apenas de uma lesão benigna, mas há situações em que pode indicar algo mais sério, exigindo investigação adequada.

Quando há suspeita, pode ser necessário retirar o sinal para a realização de uma biópsia, exame fundamental para descartar ou confirmar a presença de câncer de pele.

O carcinoma basocelular é o tipo mais comum na população brasileira, enquanto o melanoma, apesar de mais raro, é considerado mais agressivo e exige diagnóstico precoce para aumentar as chances de tratamento eficaz.

Mesmo com a frequência desses casos, ainda é comum que muitas pessoas negligenciem alterações na pele ou deixem de procurar avaliação médica, o que pode atrasar o diagnóstico e comprometer o tratamento.

A observação regular da pele e a busca por atendimento especializado diante de qualquer mudança são atitudes essenciais para a detecção precoce e prevenção de complicações.

Nesta terça-feira (31), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a cirurgiã dermatologista Ana Luiza Gadelha sobre sinais na pele, diagnóstico e cuidados importantes.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Ana Luiza Gadelha destaca que a atenção aos sinais da pele é fundamental para prevenir problemas mais graves.

“Mudanças no tamanho, cor ou formato de uma pinta devem ser sempre investigadas por um especialista.”

Ana Luiza Gadelha, cirurgiã dermatologista

Segundo a médica, nem toda lesão representa câncer, mas a avaliação é indispensável para garantir segurança no diagnóstico.

“Na dúvida, o ideal é procurar um dermatologista. A identificação precoce faz toda a diferença no tratamento.”

Por fim, a especialista reforça que o acompanhamento regular é uma das principais formas de cuidado com a saúde da pele.

“O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura, especialmente nos casos de melanoma.”

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