SAÚDE Síndrome do Ninho Vazio: como afeta a saúde mental de mães e pais A síndrome do Ninho Vazio é caracterizada pelo sentimento de tristeza excessiva que pode acontecer com a saída dos filhos de casa

A Síndrome do Ninho Vazio tem relação com ver os filhos crescerem, se tornarem independentes e saírem de casa. Esse ciclo geralmente é motivo de orgulho para os pais, mas, às vezes, leva à melancolia e profunda tristeza que afeta a saúde mental, podendo levar à depressão, quando acontece a chamada Síndrome do Ninho Vazio.

Para evitar a Síndrome do Ninho Vazio, a saída dos filhos de casa precisa ser entendida como parte da evolução de cada ser humano, embora não seja uma tarefa simples de lidar, principalmente para as mães, que saem da zona de conforto e precisam aprender a ver a casa e o dia a dia de outra forma.

É imprescindível que os pais tenham em mente o quanto é saudável que os filhos possam trilhar seus próprios caminhos. O amor dos pais pelos filhos deve sempre favorecer a autonomia, nunca impedi-la. Não existe regra para todos os casos, mas algumas atitudes dos pais tornam melhor a saída dos filhos de casa e evitam a Síndrome do Ninho Vazio.

Para falar com mais detalhes sobre a Síndrome do Ninho Vazio, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a psicóloga Adriana Moraes que falou mais sobre a síndrome

Na entrevista psicóloga Adriana Moraes deu mais detalhes sobre o problema que atinge muitos pais e mães

“E por que síndrome? Porque a síndrome é um conjunto de sintomas então ela passa a se configurar ninho vazio, quando aquela família que vinha emocionalmente equilibrada e estruturada, e na medida em que esses filhos saem de casa, passa então a surgir uma série de sintomas. É muito normal que os pais se sintam tristes com a ausência dos filhos, mas não é tão comum que essa tristeza se prolongue por um período grande e que isso passe a trazer consequências e prejuízos mais importantes”

Psicóloga Adriana Moraes/ Foto: Divulgação

“Esta realidade está presente na grande maioria das famílias que assistem aos seus filhos saírem de casa, seja por motivo de trabalho e que acabam se mudando para outro ambiente, outro estado ou outro país ou o filho se casou ou até mesmo infelizmente ele veio a óbito, seja por quaisquer razões esses filhos saírem de casa, isso pode desencadear o que é chamado de síndrome do ninho vazio.”

“Essa síndrome infelizmente pode trazer consequências para o sono, ou seja, uma insônia, uma hipersonia, também alterações de concentração, dificuldade com memória, dificuldades com apetite, alteração para mais ou para menos. Algumas alterações de humor, aquela família que está em uma irritabilidade e que por trás dessa irritabilidade tem um choro escondido. Então é importante que estejamos mais atentos para como esses pais estão dando conta da saída de seus filhos”





