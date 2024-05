A- A+

SUSTENTABILIDADE Sistema de energia solar é instalado na sede da Compesa Além do benefício ao meio ambiente, a expectativa da Compesa com a iniciativa é alcançar uma economia de R$ 160 mil/ano em energia

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) avançou mais uma etapa nos investimentos para autoprodução de energia com a instalação de um sistema fotovoltaico no estacionamento do prédio sede da Companhia, no Recife. O carport solar, estrutura que abriga veículos estacionados e um painel fotovoltaico, possui 666 placas para geração 387 MWh/ano, energia suficiente para abastecer 245 residências médias por um ano. Além do benefício ao meio ambiente, a expectativa da empresa com a iniciativa é alcançar uma economia de R$ 160 mil/ano com a operação do sistema.



A usina solar foi instalada no último pavimento do edifício-garagem da Compesa, no bairro de Santo Amaro, uma área de 1400m² que serve ainda como cobertura para 81 vagas de estacionamento. O investimento da ordem R$ 1,3 milhão no projeto é fruto da Parceria Público-Privada para autoprodução de energia da Compesa com as empresas Kroma Energia e Elétron Energia, iniciada a partir do arrendamento do parque solar São Pedro e Paulo no município de Flores, Sertão do estado.



“Trabalhamos esse ano com o objetivo de alcançar o percentual de 65% da energia usada na Compesa sendo produzida por fontes renováveis. Isso significa que 86 das unidades consumidoras da empresa vão operar com energia limpa a distribuição de água e o tratamento de esgoto em Pernambuco. É um número representativo do ponto de vista ambiental, visto que a Compesa é a maior consumidora de energia do estado. Com essa inciativa na sede, cumprimos mais uma etapa importante”, destacou o presidente da Compesa, Alex Campos.



A primeira usina solar da Compesa, no município de Flores, entrou em operação em modo de testes em fevereiro deste ano. O empreendimento tem capacidade de 7MW a partir da instalação de 10 mil placas fotovoltaicas para geração de energia, o equivalente para alimentar 11 mil residências de médio porte. O projeto recebeu investimentos da ordem de R$ 26 milhões e representa uma economia na fatura de energia da Companhia de aproximadamente R$ 2 milhões/ano.



A segunda etapa da PPP representa as duas usinas solares restantes do município de Flores, que serão entregues em dezembro do próximo ano, com capacidade de 60 MW. As duas usinas contemplarão a instalação de 90 mil placas fotovoltaicas para geração de energia solar, trazendo uma economia de mais de R$ 20 milhões ao ano, com um investimento na ordem de R$ 222 milhões.

