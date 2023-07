A- A+

SKATE Skatista mirim pernambucana participa de competições no Ceará Maytê Pires, campeã brasileira (2019) e nordestina (2022), leva o nome de Pernambuco e da patrocinadora Art Tattoo Expo para o Circuito Amazing AM no dia 15

Depois de se consagrar vice-campeã há pouco mais de um mês na etapa Natal no Circuito Nacional de Skate, a skatista mirim Maytê Pires, do Cabo de Santo Agostinho (PE), se prepara para mais um desafio dessa vez em Fortaleza no próximo dia 15 de julho. A menina, aos 12 anos, compete em um campeonato amador na modalidade street. Em agosto voltará ainda à capital cearense para a seletiva nordestina do Campeonato Brasileiro. Maytê, que é campeã brasileira em 2019 e campeã nordestina iniciante 2022, leva o nome de Pernambuco e da Art Tattoo Expo, sua patrocinadora, para as duas disputas.

A segunda etapa do Circuito Amazing AM Skate acontecerá na Avenida Beira Mar, 2959, no bairro de Meireles. Serão disputadas provas nas categorias feminino e masculino. A primeira etapa aconteceu em Mogi das Cruzes (SP) no mês passado e a terceira será em Balneário Camboriú (SC).

Maytê começou a andar de skate aos cinco anos, quando seu pai a levava depois da aula para uma pista atrás da escola. O primeiro skate foi presente dos padrinhos e aos oito anos participou do primeiro campeonato brasileiro em São Paulo, consagrando-se campeã na categoria street infantil. “Fazemos questão de apoiar a Maytê por entender a importância do esporte na vida das pessoas. É também um estilo de vida que acreditamos e que se aproxima com a nossa proposta de um evento plural, que une esporte, música, artes e tatuagem”, afirma o patrocinador Renato Araújo.

PATROCINADORA – A Art Tattoo Expo é uma convenção de tatuagem com uma competição de alto nível com os artistas expositores, além de marcas, produtos e serviços que envolvem o universo da tatuagem. Este ano o evento está programado para 30 de novembro a 3 de dezembro no Riomar Shopping com expectativa de participação de mais de 300 expositores e um público superior a dez mil pessoas.

Conquistas Maytê Pires

•Campeã brasileira 2019 infantil

•Campeã nordestina 2022 iniciante

•Campeã pernambucana 2022 open

•Campeã Zoado skate board 2022 open

•Campeã ki7 Skate board 2022 open

•Campeã batalha das Escadarias 2022 open

•Campeã Cactus sport park 2022 iniciante

•3° Lugar King of Nordeste iniciante

•3°Lugar Descentraliza Open

•15° STU Recife categoria Profissional

•16° Brasileiro feminino fem 2

