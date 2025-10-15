Solidariedade em ritmo de forro movimenta o 14° Chá Beneficente
Evento acontece neste domingo (19), na AABB, no Recife, e reúne artistas que doaram seus cachês para apoiar as ações sociais do Lar de Maria, em Olinda
O Núcleo Espírita Lar de Maria realiza no próximo domingo (19) o 14° Chá Beneficente do Lar de Maria, na Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, bairro das Graças, Recife. O evento visa arrecadar verbas para a construção e manutenção das obras sociais do Lar de Maria, localizado em chã de Mangabeira, em Olinda.
A casa vive de doações para todos os trabalhos que recebe centenas de pessoas para atendimento fraterno e tratamento espiritual, tem ainda um trabalho de assistência a famílias carentes, gestantes e crianças em situação de vulnerabilidade
Para falar sobre o evento beneficente, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o presidente do Núcleo Espírita Lar de Maria, Getúlio Coutinho, ele fala sobre a importância do evento e da colaboração de todos.
O Lar de Maria tornou-se a instituição de maior grupo de voluntariado do estado de Pernambuco. Nós somos mais de 300 voluntários, trabalhamos ali, claro, gratuitamente, assistindo a esta comunidade e contamos com a participação do público em geral."
O 14° Chá Beneficente do Lar de Maria terá shows de diversos cantores de forró, como: Nádia Mais, Almir Rouch, Maestro Forró, Bia Villa Chan, Dudu do Acordeon, Beto Hortis, As Januárias, Karol Maciel, Thaissa Roberta e Mestre Lua, entre outros. Todos os artistas estão doando o cachê para ajudar as obras assistenciais da Casa.
SERVIÇO
Data: 19/10/2025
Local: Associação Atlética Banco do Brasil, na Avenida Dr Malaquias, 204, Graças, Recife.
Valor: R$ 40,00 + 2Kg de alimento
PIX: CNPJ *09032403000197