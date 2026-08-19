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Canal Saúde Sono de qualidade pode ajudar a reduzir o risco de quedas em idosos Apneia do sono pode afetar equilíbrio, atenção e mobilidade, aumentando fatores associados ao risco de acidentes na terceira idade

As quedas estão entre os problemas que mais podem comprometer a autonomia e a qualidade de vida da população idosa. Apesar de fatores como perda de força muscular, alterações na visão e uso de determinados medicamentos serem frequentemente associados a esses acidentes, a qualidade do sono também pode ter influência nesse cenário.

A apneia obstrutiva do sono é um dos distúrbios que merece atenção. Segundo especialistas, as interrupções da respiração durante a noite podem prejudicar o descanso e provocar consequências durante o dia. Entre elas estão a sonolência excessiva, redução da concentração, alterações no equilíbrio e dificuldades relacionadas à marcha, fatores que podem contribuir para o risco de quedas.

Nesta quarta-feira (19), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o fisioterapeuta Tiago Pacheco de Moura, que falou sobre a relação entre a apneia do sono, o equilíbrio e o risco de quedas na população idosa.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Durante a entrevista, Tiago Pacheco de Moura ressaltou que uma noite de sono inadequada vai muito além de um simples desconforto, e sim uma agressão sistêmica que afeta o funcionamento de todo o organismo, desde o risco de quedas até as funções cognitivas da população em processo de envelhecimento.

“Não existe nenhuma parte do nosso corpo, da ponta do fio de cabelo à ponta do dedo do pé, que não seja afetada por uma noite mal dormida. Cada vez mais, vemos a importância de estudos voltados para o sono, que buscam estabelecer associações entre a qualidade do sono e outros aspectos da saúde, como, por exemplo, o risco de quedas em idosos.”

Tiago Pacheco de Moura, fisioterapeuta

Ao detalhar distúrbios respiratórios graves como a apneia obstrutiva, o especialista explicou o terrível estresse físico ao qual o corpo é submetido.

“É caracterizada por paradas respiratórias durante a noite, provocadas por uma obstrução nessa região do pescoço. O cérebro, então, ativa um sistema que temos, chamado sistema nervoso simpático, que acelera o coração e torna a respiração mais superficial. É como se a pessoa passasse a noite toda levando sustos.”

Criticando o uso imediato e sem critério de medicamentos indutores de sono, o fisioterapeuta defendeu que as pessoas frequentemente buscam a medicação como um atalho fácil para a insônia, ignorando a eficácia consolidada de abordagens psicoterápicas e comportamentais para permitir que o corpo relaxe naturalmente

“O sono é como uma pomba que pousa no seu braço: se você ficar quieto, ela se aproxima, mas, se tentar pegá-la, ela voa. Da mesma forma, o sono deve ser permitido, sem que tentemos forçá-lo. No caso da insônia, o principal tratamento é a terapia cognitivo-comportamental. Muitas pessoas, porém, recorrem primeiro à medicação por parecer um caminho mais fácil, mas que pode se tornar mais difícil depois.”

Por fim, Tiago Pacheco de Moura reforçou que falar de envelhecimento ativo, alimentação saudável e treinos de fortalecimento para evitar quedas perde o sentido se o organismo não puder se recuperar adequadamente por meio de um descanso reparador de 7 a 8 horas todas as noites.

“A população precisa se conscientizar de que o sono de qualidade é fundamental para uma vida saudável. Falamos muito sobre atividade física e alimentação, mas nada disso funciona adequadamente se não dormirmos bem. O sono é a base para um corpo saudável.”

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