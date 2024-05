A- A+

SHOW SPC desembarca no Recife com a última turnê com Alexandre Pires, neste sábado, no Classic Hall Sucesso na década de 90, o grupo emplacou hits como Essa Tal Liberdade, Depois do Prazer, Mineirinho, Que Se Chama Amor e AB

Um dos grupos de pagode mais populares do Brasil, o Só Pra Contrariar (SPC) chega ao Classic Hall, em Olinda, neste fim de semana com a despedida da última turnê do SPC com Alexandre Pires, o show “SPC Acústico 2 – O Último Encontro”. O show acontece neste sábado (01/06), às 22h.

Alexandre, juntamente com o irmão Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó retornam à estrada juntos, para relembrar clássicos do grupo de pagode que conquistou multidões nos anos 1990. A turnê anunciada “SPC Acústico 2 – O Último Encontro”, chega ao Recife após passar por Portugal e também diversas cidades do país como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, entre outras. Depois dessa turnê, o cantor e a banda voltam a seguir caminhos separados.

Conhecido por inúmeros sucessos do pagode, como “Essa Tal Liberdade”, “É tarde demais”, “Cheia de Manias”, “Dói Demais” e “Virou Saudade”, o SPC marcou gerações com suas canções românticas e promete relembrar no show no Classic Hall.

Os ingressos para o show do Só Pra Contrariar no Classic Hall estão à venda na bilheteria da casa de shows e online no site Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/turne-spc-acustico-2-ultimo-encontro-recife-01-de-junho)

SERVIÇO

SPC Acústico 2 – O Último Encontro - despedida da turnê do SPC com Alexandre Pires

Quando: sábado, 1 de junho, a partir das 22h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n - Olinda

Quanto: a partir de R$ 130

Vendas: bilheteria do Classic Hall e site Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/turne-spc-acustico-2-ultimo-encontro-recife-01-de-junho)

