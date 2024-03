Suape inicia plantio de mais 70 hectares de Mata Atlântica na Zona de Preservação Ecológica

A- A+

O Programa de Restauração Florestal de Suape inicia, nesta sexta-feira (1º/3), o plantio de 70 hectares de Mata Atlântica no Engenho Setúbal, localizado no município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. A ação é parte do compromisso assumido pela estatal ao aderir ao Pacto pela Restauração do bioma. Desde 2011, mais de mil hectares de áreas degradadas estão em processo de recuperação na Zona de Preservação Ecológica (ZEPC), que ocupa 59% dos 17,3 mil hectares do território da estatal portuária.

Foto: André Galvão/ Arquivo Suape

Na ação, serão utilizadas 120 mil mudas exclusivamente de espécies nativas da Mata Atlântica, cultivadas no Viveiro Florestal de Suape, onde são cultivadas 80 espécies distintas. As mudas são destinadas ao projeto de restauração florestal da ZPEC, que compreende a parcela de terras com características ambientais diversas, delimitada como área de proteção para fins de preservação ecológica.

“Com mais um plantio de mudas da Mata Atlântica, almejamos acelerar o retorno da floresta em uma área onde a vegetação nativa foi suprimida ou impactada por ações humanas, como derrubadas e queimadas. A restauração florestal surge como alternativa que pretende buscar a condição original, ou o mais próximo possível, promovendo a reconstrução gradual da floresta, resgatando sua biodiversidade e sua função ecológica”, explica Carlos Cavalcanti, diretor de Sustentabilidade de Suape.

A metodologia predominante a ser utilizada nessa etapa será o plantio total da área. Para essa ação, Suape investirá cerca de R$ 250 mil. Parte dessas áreas de restauração está localizada na Unidade de Conservação Estação Ecológica de Bita e Utinga, reforçando a importância da criação desses ambientes protegidos, alinhada aos objetivos da Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas da Organização das Nações Unidas - ONU.

PREMIAÇÃO

A restauração de ambientes degradados é um compromisso estabelecido por leis e normas na busca por compensar impactos sobre a vegetação, bem como auxiliar na captura do carbono atmosférico e mitigação das mudanças climáticas. O compromisso contínuo com a restauração florestal se destaca no trabalho diário de manutenção dessas áreas em processo de recuperação, um esforço reconhecido, em 2021, com o Prêmio Lighthouse Awards Program AAPA na categoria de Mitigação concedido ao Complexo Industrial Portuário de Suape.

