CANAL SAÚDE Subvariante xbb.1 do coronavírus já circula em Pernambuco O pediatra Eduardo Jorge foi o entrevistado do Canal Saúde desta quarta-feira (8)

Pernambuco registrou o primeiro caso da subvariante XBB.1 do Covid-19, em paciente do sexo masculino, da faixa etária de 70 anos, morador do Recife. Além de cuidados de higiene e sanitários, a vacinação é uma das formas mais eficientes de combater o Covid-19 e suas variantes. Para dar mais detalhes sobre este assunto, o âncora Jota Batista conversou com o pediatra Eduardo Jorge, especialista em vacinas.

Para o especialista, a pandemia não acabou, e é importante que a população saiba disso. Ele explicou que no momento estamos em um período de controle, e a pandemia ainda está entrando no período de endemia.

“Isso nos dá uma grande tranquilidade. Nós não temos aumento de internações hospitalares, não temos aumento de óbitos, e isso só foi possível pelo fato da população ter atendido ao chamado para se imunizar com a vacina da Coivid19”, explicou.

O pediatra Eduardo Jorge falou que o vírus da Covid-19 apresenta algumas particularidades como a da evolução de novas variantes.

“A ômicron é a última grande variante, mas que veio com ela o rastro de várias sub-variantes da própria . Quando a gente fala BA1, BA2, BA3, XBB, XBB1, são como se fossem filhos e netos da variante ômicron”, falou o especialista.

Por fim, o pediatra falou que é importante continuar com os cuidados que foram aplicados durante o ápice da pandemia.

“A pandemia acabou, menos para o vírus. A gente precisa reforçar as medidas de lavagens de mãos e de ter o calendário (de vacina) absolutamente em dia”, alertou.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.



