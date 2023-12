A- A+

AUDIÊNCIA PÚBLICA Sudene articula ações para o enoturismo no Vale do São Francisco Autarquia participou de audiência pública, promovida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, e tratou sobre a cadeia produtiva da uva e do vinho

A Sudene marcou presença na audiência pública, promovida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, sobre “Produção de uvas, vinho e enoturismo, realizada no Sertão do São Francisco. O polo vitivinícola do Vale do São Francisco é responsável por 95% da uva de mesa cultivada no Brasil. Segundo o empresário Jorge Garziera, foram produzidas 500 milhões de uvas na região neste ano. Nos últimos anos, investimentos importantes em pesquisa e tecnologia têm permitido à região consolidar-se como importante polo produtor também de vinhos. A região já responde por 15% do vinho fino elaborado no país.

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, representando o governo federal, destacou que o fortalecimento do turismo é uma das diretrizes do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), elaborado pela Sudene. Os setores produtivos, os atrativos naturais e a cultura são diferenciais competitivos da Região para atrair turistas.

“O enoturismo é mais uma oportunidade para o desenvolvimento da nossa região, que já tem uma vocação e o que precisamos é mais investimentos e alavancar novos negócios”, afirmou.

O presidente da Comissão de Turismo da Assembleia, deputado estadual Mário Ricardo, falou sobre a iniciativa de trazer uma reunião da comissão para o interior do estado.

“Queremos ouvir vocês - prefeitos, empreendedores, sociedade civil - sobre como a Assembleia pode contribuir para o fortalecimento do agronegócio, o turismo da região”, disse.

A presença da Sudene na reunião demonstra a disposição da Autarquia em adotar medidas para fortalecer o polo do São Francisco, com investimentos em pesquisa e desenvolvimento e na utilização dos instrumentos de atração de investimentos, como os incentivos fiscais e os fundos regionais (FNE e FDNE).

Veja também

EVENTO Festival Triunfo da Gastronomia chega a sua 2ª edição