Suor excessivo nas crianças: como tratar?

No verão é comum crianças e adultos sentirem muito calor, suarem bastante e ficarem com a pele oleosa. Mas o suor excessivo deve acender o alerta dos pais de crianças e adolescentes. A hiperidrose, doença do suor excessivo, atinge cerca de 5% do público infantil e pode provocar vergonha e ansiedade. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (8), com a cirurgiã pediátrica, Bellisa Caldas, que tem aperfeiçoamento em cirurgia torácica.



A médica, durante a entrevista, explicou que a hiperidrose se manifesta também em situações de abalo emocional.



A pessoa com hiperidrose vai notar uma resposta exacerbada de sudorese, ou seja, vai ter mais suor em situações de calor e, também, em situações emocionais. Se vai apresentar um trabalho na escola ou dar uma entrevista, por exemplo, pode acontecer dela ficar mais suada”, disse a especialista.

Bellisa Caldas também falou sobre algumas consequências que sofrem as crianças que possuem o quadro de suor excessivo.



Na idade escolar, por exemplo, há relatos de que a criança fica sujando a tarefa de suor, rasga várias atividades; quando está escrevendo, o lápis desliza; não consegue usar uma sandália de dedo porque escorrega; a mão fica mais pegajosa”, afirmou.



