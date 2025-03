A- A+

SHOW Suraras do Tapajós, grupo de carimbó formado por mulheres indígenas, realiza show em Olinda As artistas paraenses apresentam canções autorais do primeiro disco, no sábado (22), na Casa Estação da Luz

Suraras do Tapajós, primeiro grupo de carimbó do Brasil composto por mulheres indígenas, traz à Casa Estação da Luz, em Olinda, o show "Kirĩbasawa Yúri Yí-itá - A Força que Vem das Águas", baseado no primeiro álbum homônimo das artistas do Pará. O show acontece no sábado (22) de março e contará com a participação do Semente de Maracá, grupo de coco formado por mulheres indígenas e caboclas pernambucanas, filhas da Caatinga e da Mata Atlântica. Com intérprete de Libras, a noite terá ainda o DJ Pepe Jordão e seu set cheio de afetividade, misturando o ritmo diverso de nosso país e o conectando ao mundo.

Desde 2018, as Suraras do Tapajós fazem do palco uma vitrine para as vivências das mulheres indígenas e da musicalidade da floresta, fazendo reverberar a voz indígena feminina ao tocar e cantar pautas como ancestralidade, preservação dos povos originários, direito da mulher e meio ambiente. Com o carimbó, elas marcam presença em um ritmo tradicionalmente executado por homens e, de forma subversiva, amplificam suas lutas. Essa performance de resistência já foi apresentada em palcos como Rock in Rio, Virada Cultural SP e Rec-Beat, levando o grupo a dividir o palco com grandes nomes do Pará, como Dona Onete, Gaby Amarantos, Lucas Estrela, Gang do Eletro.

Em Olinda, as Suraras do Tapajós apresentarão as composições do disco "Kirĩbasawa Yúri Yí-itá - A Força que Vem das Águas", com suas oito faixas autorais em português e uma forte introdução em Nheengatu, a língua falada pelos povos do Baixo Tapajós.

"Nós, mulheres indígenas, saímos do cenário em que apenas dançávamos para agora ocupar os palcos para fazer carimbó. Assim, a gente trabalha a questão do fortalecimento e empoderamento, além de combater a violência contra a mulher indígena. Com este disco, estamos deixando nossa marca de ‘artivista’”, diz Adelina Borari, integrante do conjunto e vice-presidente da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós, da qual o grupo musical faz parte.

O repertório do show terá também composições de mais artistas da terra: Dona Onete, Jana Figarella e mestres da cultura popular, como Osmarino Kumaruara, Paulinho Barreto e Chico Malta, entre outros.

SERVIÇO

Suraras do Tapajós com o show "Kirĩbasawa Yúri Yí-itá - A Força que Vem das Águas"

Com participação de Semente de Maracá e DJ Pepe Jordão

Dia 22 de março (sábado), a partir das 17h

Na Casa Estação da Luz: Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Informações: (81) 99993.1331

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla



Evento com intérprete de Libras

