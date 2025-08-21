A- A+

CINEMA Suspense pernambucano ganha as telonas com o curta "A Maldição do Afogado" Gravado na praia do Janga, em Paulista, a trama mistura intrigas, mistério e uma antiga maldição que ronda o litoral pernambucano.

O curta-metragem “A Maldição do Afogado” terá sua pré-estreia no dia 24 de agosto de 2025, às 11h, no Cinesystem do Paulista North Way Shopping. Gravado inteiramente na praia do Janga, em Paulista/PE, nos meses de novembro e dezembro de 2024, o filme mistura suspense e mistério em uma trama envolvente.

Nesta quinta-feira (21), a âncora da Rádio Folha 96.7 FM, Simone Ventura, a atriz e produtora Neluce Sedicias e o roteirista e diretor, Robson Araujo do curta "A maldição do afogado", aconta sobre a inspiração para criar o roteiro.

Primeiro, eu quis mostrar a beleza do Janga. Depois, comecei a pensar... A gente mora perto de uma vila de pescadores e, conversando, vimos que eles não têm apoio nenhum. A praia estava muito suja e malcuidada. Aí, eu trouxe essas nuances para o filme", afirmou

A história acompanha os personagens Borja, Fernando e Vanessa em um plano para enganar Luciana, mas o grupo acaba se deparando com uma antiga maldição que assombra a região.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

O roteiro original é de Robson Araújo, com adaptação e produção executiva de Val Júnior. A produção geral é assinada por Neluce Sedicias e reuniu elenco e equipe técnica de destaque. O projeto contou com incentivo da Lei Paulo Gustavo do Município de Paulista/PE.

SERVIÇO:

Filme: “A Maldição do Afogado”

Pré-estreia: 24 de agosto de 2025, às 11h.

Local: Cinesystem do Paulista North Way Shopping.

