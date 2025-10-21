Espetáculo Ris(c)o leva dança e música às ruas do Recife
Com apresentações gratuitas, o coletivo Rasura celebra as manifestações populares e o poder do encontro nas cidades do Recife, Olinda e Camaragibe
O coletivo Rasura leva às ruas do Recife, Olinda e Camaragibe o espetáculo Ris(c)o, que une dança e música ao vivo em cinco apresentações gratuitas. A estreia será no dia 25 de outubro, às 16h, na Rua da Moeda, no Recife Antigo. Inspirada em manifestações como frevo, maracatu, caboclinho e bregafunk, a montagem transforma o espaço urbano em cena viva, explorando o riso e o risco presentes na vida cotidiana.
Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu as atrizes, Yanca Lima e Gabi Carvalho, do coletivo Rasura, Yanca Lima fala sobre expectativa de mais uma apresentação
A gente tá nessa expectativa de ir para a rua e também tá em contato com as pessoas e com os transeunte ali. As pessoas que estão passando, que não sabem de repente que vai acontecer aquela apresentação ali. É muito importante ver as pessoas assistindo, ver as pessoas participando, depois escutar, né, o que que as pessoas sentiram, o que que elas perceberam.
A intervenção artística foi criado pelas atrizes Mayara Ferreira, Yanca Lima e Gabi Carvalho, o grupo propõe um olhar sobre tradições afro-diaspóricas e indígenas. A trilha sonora original, assinada por Filipe de Lima e Gabi Carvalho, mistura sons urbanos e ritmos de matriz africana.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
O espetáculo convida o público a refletir sobre o corpo, o movimento e o encontro nas ruas. Próximas apresentações acontecem na Várzea e no Bomba do Hemetério. As datas de Olinda e Camaragibe serão anunciadas no perfil do Instagram @rasura.rasura.
SERVIÇO
Circulação Recife
25 de outubro: Rua da Moeda (Recife Antigo), às 16h
1º de novembro: Praça da Várzea, às 16h
29 de novembro: Largo da Bomba do Hemetério, às 16h