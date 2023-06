Tabagismo representa mais de 80% dos casos de câncer de pulmão

A- A+

O tabagismo é caracterizado pela dependência química, psicológica e comportamental do consumo de nicotina, substância presente no tabaco. Na fumaça do cigarro existem cerca de 4.700 substâncias tóxicas diferentes. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (1º), Dia Mundial Sem Tabaco, com o pneumologista do Hospital Memorial São José, Guilherme Costa.

Na entrevista, o médico alertou sobre as substâncias tóxicas existentes no cigarro, dentre elas, a principal responsável pelo vício: a nicotina.

“A nicotina é uma das grandes vilãs, mas tem pelo menos mais outras 60 a 80 substâncias que têm potencial de desenvolver câncer não só de pulmão, mas de boca, de garganta, de esôfago, de estômago e em vários outros órgãos, além de pelo menos outras 50 doenças tabaco-relacionadas: DPOC (Um grupo de doenças pulmonares que bloqueiam o fluxo de ar e dificultam a respiração), infecções pulmonares, descompensações de quadros alérgicos, entre outros. Sem falar em uma série de outras substâncias, como venenos que existem nas lavouras do fumo para evitar pragas. Tudo isso desenvolve diferentes padrões de inflamação em diferentes órgãos”, disse Guilherme Costa.

Segundo o pneumologista, a orientação principal dos médicos é de que se pare de fumar. “Quando param de fumar, conseguem respirar melhor, porque diminui o processo inflamatório das vias aéreas respiratórias, do pulmão, das vias aéreas superiores; melhora a questão da pressão arterial e a disposição. Sem dúvida nenhuma, os benefícios ocorrem independentemente do quanto tempo e da quantidade que se fumou, se já tem doença e da faixa etária. Por isso, a gente sempre estimula a todos os pacientes a pararem de fumar. Não existe cigarro seguro para ser fumado”, concluiu Guilherme Costa.

