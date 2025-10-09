Taciana Ferraz lança seu primeiro livro "Flor de Gerundiar" na Bienal do Livro de Pernambuco
Com texto de Bráulio Bessa na quarta capa, a autora florestana lança sua obra poética na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco.
A poetisa Taciana Ferraz estreia na literatura com “Flor de Gerundiar”, no próximo sábado (11) às 19h, na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. A obra reúne poemas que exploram sentimentos e experiências cotidianas com sensibilidade e lirismo.
Para falar sobre lançamento do livro, a Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu a escritora e poetisa Taciana Ferraz, ela sobre um dos seus poemas, Sr. tempo.
Eu percebo que o tempo é o que me coloca, a poesia me coloca no tempo presente. E isso é muito poderoso.
Natural de Floresta, no Sertão de Pernambuco, a obra foi escrita entre as margens dos rios São Francisco e Pajeú, a poesia de Taciana reflete sua ligação com a natureza e com o movimento da vida.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo
Publicado pela Ganesha Edições e Produções Culturais, a quarta capa do livro é assinada pelo poeta Bráulio Bessa, que destaca a entrega e a autenticidade da autora. A obra convida o leitor a mergulhar em versos que falam de amor, liberdade e autoconhecimento.
SERVIÇO
Sábado (11) às 19h
Espaço Conexão Petrobrás - Centro de Convenções de Pernambuco
Classificação: Livre
Entrada Gratuita