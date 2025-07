A- A+

CANAL SAÚDE TDAH: o transtorno carregado de discriminação e muita desinformação Psicóloga alerta para os mitos e verdades do TDAH, que atinge 11 milhões de pessoas no Brasil, de todas as idades

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é cercado de muita discriminação e mitos. Mas os especialistas alertam a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento adequados da condição, além de combater estigmas.

De acordo com números de 2022 do Ministério da Saúde, cerca de 11 milhões de brasileiros são afetados pelo transtorno em todo o país, sendo a prevalência estimada em 7,6% (6 a 17 anos), 5,2% (18 a 44 anos) e 6,1% (acima de 44 anos).

Nesta quinta-feira (14), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a psicóloga Maíra Roazzi. Ela falou sobre os mitos e verdades do TDAH.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

Para iniciar a conversa, Maíra Roazzi explicou o que é TDAH

"É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que a pessoa nasce, na maioria das vezes, com ele, e ele afeta como o nosso cérebro processa informações."

Psicóloga Maíra Roazzi/Foto: Divulgação

A psicóloga falou sobre os sintomas do TDAH

"Os sintomas clássicos são desatenção, hiperatividade e impulsividade. Todo mundo pode experienciar momentos de desatenção, momentos de hiperatividade, momentos de impulsividade. O que vai diferenciar uma pessoa com TDAH e uma pessoa sem TDAH é a intensidade desses sintomas."

A psicóloga Maíra Roazzi também falou sobre as pessoas que suspeitam ter TDAH

"Se você está na dúvida, você tem que procurar alguma ajuda especializada para esclarecer se você tem ou se você não tem um TDAH. E isso começa sempre com a consulta médica. O médico especializado para o diagnóstico de TDAH é um psiquiatra ou um neurologista."

Maíra Roazzi ainda explicou que o TDAH muda ao decorrer da vida

"O TDAH, ele muda. A gente sabe que uma criança pode começar hiperativa e, na idade adulta, ele migra para um TDAH mais desatento. Então, a gente sabe que ele muda de acordo com a fase, desenvolvimento, com o que está acontecendo na vida, com que tipo de estratégias, medicações, ambiente essa pessoa está."

Veja também